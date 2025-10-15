Sinner-Tsitsipas, diretta Six Kings Slam: l’esordio di Jannik in tempo reale

Benvenuti alla diretta dell’incontro fra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas , match valido per il primo turno del Six Kings Slam, il torneo d’esibizione saudita che mette in palio il montepremi più ricco della storia del tennis: 6 milioni di dollari. La prima edizione nel 2024 ha visto trionfare l'ex numero 1 al mondo contro il rivale Carlos Alcaraz ( i due potranno ritrovarsi solamente in finale ). Quanto al greco, l’invito fra i 6 “Kings” è arrivato dopo il forfait di Jack Draper causa infortunio al braccio sinistro.

19:12

Sinner: "Qui avversari difficili"

Così il n.2 ha commentato l'esordio a Riad: "Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce. È il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare".

19:02

Il 2025 di Sinner

7 finali e 2 Slam. È parte del bilancio stagionale di Sinner, che pur avendo perso la leadership del ranking mondiale non ha smesso di scrivere le pagine più belle della storia del tennis italiano, con il trionfo di Wimbledon contro il rivale e diretto concorrente in graduatoria.

18:52

È iniziata Zverev-Fritz

Al via il match fra Zverev e Fritz, con lo statunitense che dopo avere difeso la battuta ha firmato il primo break del match. A seguire, Sinner contro Tsitsipas.

18:50

Il 2025 di Tsitsipas

La rottura con il padre Apostolos (il cui rapporto non è mai stato idilliaco), il nuovo corso con Goran Ivanisevic interrotto dopo soli 2 tornei e le delusioni nel Grand Slam. Il 2025 è una delle stagioni più difficili per Tsitsipas, che oltre il trionfo di Dubai non è mai andato oltre il terzo turno nel resto della stagione, uscendo inoltre di scena al primo turno dell’Australian Open (Michelsen) e di Wimbledon (Royer) e al secondo del Roland Garros (Gigante) e dello Us Open (Altmaier).

18:40

La crisi di Tsitsipas (e dei primi Next Gen)

Numero 3 al mondo nel 2021, Tsistipas scende in campo a Riad da numero 24 Atp. Il greco si presenta alla sfida contro Sinner con alle spalle una stagione condizionata da una irrisolta crisi di risultati con importanti ripercussioni sulla tenuta mentale (il trionfo a Dubai unica nota positiva del 2025). Una crisi in realtà comune a un’intera generazione, quella dei primi Next Gen che sembrano non essere più in grado di gettarsi dal treno dei rimpianti per avere fallito il ricambio generazionale con i Big Threes. Non solo Tsitsipas: Zverev, Rublev, Khacanov, Coric, Shapovalov, Medvedev. Tranne quest’ultimo, campione allo Us Open 2021, nessuno è infatti mai riuscito incidere il proprio nome nell’albo d’oro di uno Slam.

18:30

Alcaraz e Djokovic in semifinale

Il tornei ha riservato un bye ai due tennisti con più Slam in bacheca, che scenderanno in campo direttamente in semifinale, con il serbo che attendere di conoscere l’esito del match fra Sinner e Tsitsipas.

18:20

Zverev-Fritz: a che ora si gioca

A dare il via alle danze sul cemento indoor di Riad saranno i numeri 3 e 4 al mondo, attesi in campo alle ore 18.30.

18:15

Alcaraz: “Capisco le critiche, ma noi qui per divertirci”

Il n.1 Atp è intervenuto per rispondere a chi contesta l’incongruenza tra le critiche dei tennisti al calendario e la partecipazione al torneo d’esibizione da 6 milioni di dollari: "Capisco le critiche, ma alle volte le persone non capiscono noi. Molti giocatori e molte persone discutono del calendario di come i giocatori si lamentino del calendario e poi giochino qualche esibizione. Tutto quello che posso dire è che giocare le esibizioni è un formato davvero diverso, una situazione diversa rispetto ai tornei ufficiali, dove si gioca per 15-16 giorni di fila, con una concentrazione così elevata e un impegno fisico così elevato. Ecco perché andiamo: ci divertiamo solo per uno o due giorni e giochiamo a tennis, e penso che sia fantastico, ed è per questo che a volte scegliamo le esibizioni. Giocare qui non è così impegnativo come quando affronti due settimane di un torneo. Ma va tutto bene. Sto recuperando la caviglia il più possibile e nel miglior modo possibile".

18:10

Six Kings Slam 2025

Si aprono oggi i cancelli dell’Anb Arena, che ospiterà la seconda edizione del torneo fino alla finale in programma sabato 18 ottobre. Questi i 6 “Kings” invitati al torneo:

Carlos Alcaraz (6 Slam)

(6 Slam) Jannik Sinner (4 Slam)

(4 Slam) Alexander Zverev (0 Slam)

(0 Slam) Taylor Fritz (0 Slam)

(0 Slam) Novak Djokovic (24 Slam)

(24 Slam) Stefanos Tsitsipas (0 Slam)

18:00

Sinner-Tsitsipas: i precedenti

Sinner e Tsitsipas si affronteranno per la 10ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta 6 successi per il greco, che all’ultimo match disputato nel 2024 si è aggiudicato la semifinale di Monte Carlo per 6-4, 3-6, 6-4. Queste invece le 3 vittorie del 4 volte campione Slam:

Finals 2023, round robin, 6-4, 6-4.

Rotterdam 2023, 2º turno, 6-4, 6-3.

Roma 2020, 2º turno, 6-1, 6-7(9), 6-2.

Anb Arena, Riad, Arabia Saudita.