Alcaraz difende il Six Kings Slam: "Calendario fitto non c'entra, esibizioni diverse dai tornei"

Le parole di Alcaraz

"Molti giocatori e molte persone discutono del calendario - ha detto lo spagnolo - di come i giocatori si lamentino del calendario e poi giochino qualche esibizione. Tutto quello che posso dire è che giocare le esibizioni è un formato davvero diverso, una situazione diversa rispetto ai tornei ufficiali, dove si gioca per 15-16 giorni di fila, con una concentrazione così elevata e un impegno fisico così elevato. Ecco - ha aggiunto Alcaraz - perché andiamo: ci divertiamo solo per uno o due giorni e giochiamo a tennis, e penso che sia fantastico, ed è per questo che a volte scegliamo le esibizioni".

Alcaraz oltre l'infortunio

Dato per scontato che a muovere tutto attorno al torneo di Riad sia il colossale montepremi, Alcaraz ribadito che la gente non capisce: "Giocare qui non è così impegnativo come quando affronti due settimane di un torneo". E infatti, Alcaraz ha ammesso di aver scelto di partecipare al Six Kings nonostante l'infortunio alla caviglia non sia ancora superato. "Ma va tutto bene - ha detto - Sto recuperando la caviglia il più possibile e nel miglior modo possibile".