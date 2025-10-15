Sinner: “Al Six Kings Slam per divertirci. Alcaraz? Amici fuori dal campo”

"È bello tornare qui. Il primo incontro non è mai facile. Sono contento dell performance di oggi. È un campo indoor un po’ strano perché la palla rimbalza tanto ed è molto rapido. Forse poi si rallenta con il passare della giornata". Così Jannik Sinner , intervenuto al termine della sfida contro Stefanos Tsitsipas valido per il primo turno del Six Kings Slam, torneo d’esibizione saudita giunto alla sua seconda edizione. Alla Anb Arena di Riad, il campione azzurro, che nel 2024 ha sconfitto Carlos Alcaraz in finale, si è imposto in 2 set con il finale di 6-2, 6-3 . Il numero 2 al mondo raggiunge dunque Novak Djokovic , a cui i sauditi hanno riservato un bye come al numero 1 Atp, che al penultimo atto affronterà invece Taylor Fritz , a sua volta uscito vincitore dal match d’esordio contro Alexander Zverev .

Sinner: "Alcaraz? Il tennis ha bisogno di rivalità"

Queste le parole dell'altoatesino nell'immediato post-match: "Djokovic? Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tanti volte. Cercheremo di giocare il migliore tennis possibile. Siamo qui per divertirci e portare del buon tennis. Speriamo che il pubblico si diverta. È il motivo per cui siamo qui. Alcaraz? È una rivalità interessante. Abbiamo una bella amicizia fuori dal campo. Dentro cerchiamo di dare il meglio. La rivalità è tutto ciò di cui questo sport ha bisogno. In passato abbiamo avuto grandissime rivalità. Ora ci sono nuovi giocatori che stanno emergendo. Noi cerchiamo di spingerci a vicenda. Questo sport ha bisogno di rivalità. È fantastico anche avere Novak qui. È una cosa grandiosa per lo sport".