Paolini parte bene a Ningbo: battuta Kudermetova. Chi affronta ai quarti

Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del Wta 500 di Ningbo , sui campi in cemento in Cina. L'azzurra, n.8 del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha superato con il punteggio di 6-2 7-5 la russa Veronika Kudermetova , 31ª nel ranking Wta. L'italiana ha dovuto recuperare un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set, dove ha evitato il tie-break strappando il servizio all'avversaria nell'ultimo game. Paolini, entrata in tabellone direttamente negli ottavi, affronterà al prossimo turno la svizzera Belinda Bencic , n.14 Wta e sesta favorita del seeding, reduce dal successo in tre set sulla qualificata ucraina Yuliia Starodubtseva dopo 3 ore e mezza di partita. Una vittoria a testa nei precedenti nel circuito maggiore: Bencic si è imposta 7-5 6-3 in Billie Jean King Cup nel 2022, l'azzurra si è riscattata l'anno scorso in United Cup (6-1, 6-1).

Verso le Finals

La vittoria di Paolini è molto importante anche in ottica Wta Finals, il torneo che premia le migliori 8 giocatrici dell'anno solare. L'italiana sarebbe al momento l'ultima qualificata, grazie all'ottavo posto nella race davanti alla kazaka Elena Rybakina. Tuttavia, il ko all'esordio della russa Mirra Andreeva, che nella race è appena davanti a Jasmine, dà all'azzurra la possibilità di scavalcarla e mettere in banca la qualificazione alle Finals di Riyad già in questo torneo. Andreeva rimane infatti settima nella race con 4320 punti, mentre Paolini con il successo di oggi sale a 4238. Rybakina, al momento prima delle escluse, è a 3913, ma deve ancora esordire a Ningbo: lo farà contro l'ucraina Dayana Yastremska oggi alle 13.

Le parole di Jasmine

"Non è andata male. Penso di aver giocato un bel match, lei è un'avversaria tosta da affrontare ma sono riuscita a restar li ogni punto e a trovare le giuste soluzioni. Ha funzionato bene e ne sono felice", ha dichiarato Paolini subito dopo la partita. Consapevole che la sua qualificazione per le Wta Finals sia ormai molto vicina e che un suo buon risultato a Ningbo la aiuterebbe a staccare il pass definitivo per Riyad, l'azzurra ha poi aggiunto: "Sto cercando di concentrarmi su quel che accade in campo e sulla prossima avversaria, è una cosa che ho in testa ma sto cercando di tenerla lì e di concentrarmi solo sul tennis e su quel che devo fare per giocare al meglio. Sarà dura, ma sono qui per provare a qualificarmi".