Paolini parte bene a Ningbo: battuta Kudermetova. Chi affronta ai quarti

Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del Wta 500 di Ningbo, sui campi in cemento in Cina. L'azzurra, n.8 del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha superato con il punteggio di 6-2 7-5 la russa Veronika Kudermetova, 31ª nel ranking Wta. L'italiana ha dovuto recuperare un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set, dove ha evitato il tie-break strappando il servizio all'avversaria nell'ultimo game. Paolini, entrata in tabellone direttamente negli ottavi, affronterà al prossimo turno la svizzera Belinda Bencic, n.14 Wta e sesta favorita del seeding, reduce dal successo in tre set sulla qualificata ucraina Yuliia Starodubtseva dopo 3 ore e mezza di partita. Una vittoria a testa nei precedenti nel circuito maggiore: Bencic si è imposta 7-5 6-3 in Billie Jean King Cup nel 2022, l'azzurra si è riscattata l'anno scorso in United Cup (6-1, 6-1).
Verso le Finals
La vittoria di Paolini è molto importante anche in ottica Wta Finals, il torneo che premia le migliori 8 giocatrici dell'anno solare. L'italiana sarebbe al momento l'ultima qualificata, grazie all'ottavo posto nella race davanti alla kazaka Elena Rybakina. Tuttavia, il ko all'esordio della russa Mirra Andreeva, che nella race è appena davanti a Jasmine, dà all'azzurra la possibilità di scavalcarla e mettere in banca la qualificazione alle Finals di Riyad già in questo torneo. Andreeva rimane infatti settima nella race con 4320 punti, mentre Paolini con il successo di oggi sale a 4238. Rybakina, al momento prima delle escluse, è a 3913, ma deve ancora esordire a Ningbo: lo farà contro l'ucraina Dayana Yastremska oggi alle 13.
Le parole di Jasmine
"Non è andata male. Penso di aver giocato un bel match, lei è un'avversaria tosta da affrontare ma sono riuscita a restar li ogni punto e a trovare le giuste soluzioni. Ha funzionato bene e ne sono felice", ha dichiarato Paolini subito dopo la partita. Consapevole che la sua qualificazione per le Wta Finals sia ormai molto vicina e che un suo buon risultato a Ningbo la aiuterebbe a staccare il pass definitivo per Riyad, l'azzurra ha poi aggiunto: "Sto cercando di concentrarmi su quel che accade in campo e sulla prossima avversaria, è una cosa che ho in testa ma sto cercando di tenerla lì e di concentrarmi solo sul tennis e su quel che devo fare per giocare al meglio. Sarà dura, ma sono qui per provare a qualificarmi".
Darderi ko ad Almaty
Luciano Darderi esce di scena nell'Atp 250 di Almaty in Kazakistan. L'italo-argentino, n.4 del tabellone e 26 del mondo, ha perso all'esordio contro Shintaro Mochizuki (n.102) per 6-3 6-3. Sarà il giapponese dunque a sfidare la testa di serie n.6 Alex Michelsen ai quarti. In giornata ci sono altri tre azzurri protagonisti. Nel 250 di Stoccolma Lorenzo Sonego affronterà alle 13:10 lo statunitense Aleksandar Kovacevic, mentre non prima delle 15 Matteo Berrettini se la vedrà con il francese Ugo Humbert. Sempre ad Almaty invece Lorenzo Musetti giocherà contro il tedesco Yannick Hanfmann alle 18.
