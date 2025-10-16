Sinner l’arabo felice: “Qui per divertirmi e regalare buon tennis”. Su Djokovic e Alcaraz…

Nel buio dell’arena a forma di scatola, fasciata all’esterno da enormi carte da gioco luminose, con i sei re del tennis sotto il segno dei denari (quale altro?), la presentazione dell’evento al pubblico dell’Arab National Bank Arena segue i canoni della fantascienza hollywoodiana. Fulmini che schioccano sibilando con gran fracasso e rombi di tuono che avrebbero fatto impallidire il buon Gigi Riva . In pieno trip olografico, ammantato dal catastrofismo giovanilista che fa da habitat all’intera categoria, i tecnici del divertimento scelti dal principe ereditario Bin Salman hanno realizzato un capolavoro, qualcosa di simile a un’istallazione artistica, capace però di ingenerare almeno un equivoco. Visti i presupposti, uno si aspetta che a scendere sul campo da gioco, non siano sei re di denari, piuttosto sei Avengers. Taylor Fritz nelle vesti di Captain America, Sascha Zverev in quelle di Thor , e dopo, Stefanos Tsitsipas nei panni di Occhio di Falco (è stato l’unico a inciampare all’ingresso con i suoi piedoni a spazzaneve), e Jannik Sinner in quelli di Red Guardian. Applausi. Per la gioia del principe…

Le maschere di Alcaraz e Djokovic

Vedremo oggi quali saranno le maschere di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, premiati da un “bye” e già semifinalisti. Carletto lo vedo bene nelle vesti di War Machine. Intanto, s’è fatto sentire con parole che tutta la comitiva coronata potrebbe far proprie, sui motivi per i quali i più forti (i primi cinque della classifica) sono a Riad invece che in giro per tornei. I guadagni? I lussi di cui il Principe d’Arabia li circonda? Niente di così prosaico (e se fosse, non ve lo direbbe mai). Piuttosto, “una scelta di benessere e divertimento”, manco i Six Kings Slam fossero stati invitati da un centro estetico. “Le critiche le capisco, ma dovete considerare che giocare esibizioni come questa è mentalmente meno impegnativo dei tornei. Lì per 15 giorni devi stare concentrato, qui abbiamo due o tre giorni di tennis e divertimento. E questo è fantastico, possiamo sfidarci pensando solo a giocare bene, a dare il meglio di ciò che sappiamo fare”. Sono sfide “in purezza”, “ci battiamo per quello che siamo”, a detta di Carlos. Si sa, in esibizione i re sono nudi (e anche un po’ esibizionisti)…

Tsitsipas preso a pallate

Così, eccoli in campo, con il termometro degli applausi che sale fino a raggiungere l’apice a sostegno di Sinner, il più atteso da un pubblico già dall’anno scorso innamorato di lui. Love Story confermatissima, grazie anche al buono stato di forma con cui Jannik si presenta all’appuntamento, dopo i crampi e il ritiro di Shanghai. E per Tsitsipas, due volte finalista Slam, mai vincitore, sceso al numero 24 della classifica, sono subito pallate. Da fondo campo il gioco di Jannik è imperioso, e per quanti sforzi faccia il greco, nelle sue difese si apre sempre qualche varco nel quale infilare la palla. Il rovescio di Tsitsi ne esce in formato gruyère, o se preferite Greyerzer (come direbbe Sinner), ma visto che noi siamo italiani lo chiameremo groviera. Più sforacchiato che se gli avessero sparato. Stefanos (avanti 6-3 nei testa a testa, sebbene i più si perdano nella notte del tennis) è costretto a reagire forzando il servizio, con il risultato che non cambia assolutamente nulla. Sinner fa (molto) e disfa (poco, ma qualche errorino lo commette), e domina il match con i suoi colpi da fondo. Ai quali affianca un servizio e qualche avanzata a rete in controtempo, nello spirito del nuovo tennis a più ampio spettro che fortissimamente vuole imparare.