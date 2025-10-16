Sonego vola ai quarti di Stoccolma: possibile derby all'orizzonte

STOCCOLMA (Svezia) - Prosegue il cammino di Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Stoccolma. Il n.47 del mondo ha battuto in due set lo statunitense Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 7-6(3), 6-1 in un'ora e 24 minuti raggiungendo così' i quarti di finale turno a cui nessun italiano accedeva dal 2018 (Fabio Fognini). Partita solida del torinese che nell'unica situazione di pericolo, ovvero la palla break mentre serviva sotto 6-5 (quindi set-point), non ha tremato per andare al tie-break e prendersi set e poi la partita. Lorenzo adesso attende il suo avversario ovvero il vincente della sfida tra l'amico Matteo Berrettini e Ugo Humbert

