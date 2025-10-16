"Non ho ancora deciso, non lo so": Sinner tiene tutti col fiato sospeso

Dopo una prima giornata di grande tennis all’ANB Arena di Riyadh, il Six Kings Slam entra nella fase decisiva. Jannik Sinner ha superato Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale con il punteggio di 6-2, 6-3, e oggi, giovedì 16 ottobre, alle 20.00 circa, sfiderà in semifinale Novak Djokovic , sempre in diretta solo su Netflix. Nel primo match di giornata, Taylor Fritz (USA) si è imposto su Alexander Zverev (GER) con il punteggio di 6-3, 6-4. Oggi, alle 18.30, sfiderà il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz, con i partecipanti che racimoleranno la 'misera' cifra di 1,5 milioni di euro a testa, senza considerare il premio finale imposto per il vincitore: 6 milioni di euro, rappresentando il montepremi più alto di sempre in tutta la storia del tennis. Ad ogni modo, quella tra Sinner e Djokovic non sarà la prima semifinale della stagione: il tennista azzurro e la leggenda serba del tennis si sono già affrontati sulla terra rossa al Roland Garros e sull'erba di Wimbledon - entrambe vinte da Jannik in tre set - con 'Nole' che detiene il maggior numero di titoli nei major in singolare maschile con 24 trofei all'attivo.

Sinner: "Coppa Davis? Non ho ancora deciso". E Djokovic...

"Non ho ancora deciso, non lo so". Jannik Sinner tiene tutti con il fiato sospeso sulla sua possibile partecipazione alla Final 8 di Coppa Davis 2025 che è in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. L'azzurro ha risposto così a Sky Sport dopo la vittoria su Stefanos Tsitsipas al Six Kings Slam di Riyad. "Faceva tanto caldo e ci sono tante cose da mettere in considerazione. Non sono stato l'unico tennista ad aver avuto crampi - ha spiegato Sinner tornando sul ritiro contro Griekspoor a Shanghai -. Spesso la mente è connessa con il corpo e quando ti metti tanta tensione queste cose, che non puoi controllare, possono succedere. Stiamo provando a capire il perché, ma non sempre c'è. Sono cose che possono capitare: alla fine quello che conta è che ora sto bene". Sulla sfida contro Alcaraz: "Tutti vogliono migliorare, non lo sto facendo solo io. Sto provando a massimizzare il mio potenziale al 100%. Carlos è uno dei giocatori con cui sto lavorando per migliorare". Intanto Sinner incassa, indirettamente, i complimenti di Novak Djokovic: "In chi mi rivedo? Ovviamente in Jannik", ha affermato il serbo al termine del suo allenamento a Riyad in un video rilanciato dagli organizzatori del torneo. "Quel colpire la pallina il più forte possibile, muoversi ovunque sul campo con quel corpo magro come il mio - spiega -. Gestire alla perfezione l'aspetto strategico e cercare di essere un giocatore capace di fare tutto. Mi ricorda me... nei tempi migliori".