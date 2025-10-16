Berrettini ko, vince Humbert in due set: l'azzurro eliminato agli ottavi a Stoccolma

Non ce l’ha fatta Matteo Berrettini. Sul campo centrale del Regio tennis club, nell'Atp 250 di Stoccolma, il romano è stato sconfitto 2-0 (7-6, 6-3) da Ugo Humbert. Matteo, scivolato al 61mo posto, aveva anche iniziato bene, tenendo il servizio e ritrovando ritmo a fondo campo. Ha mantenuto dunque la battuta, rispondendo al francese. Passo passo fino al tie break. La differenza è stata un punto, sul dritto. Un'inerzia, dunque, e 7-5 per Humbert. Il francese ha offerto un'ottima prestazione e ha giocato un grande secondo set. Ha messo infatti Berrettini alle strette, lo ha breakkato e poi, tenendo il servizio, ha colto la seconda vittoria nei confronti diretti. Berrettini è calato e non ha saputo invertire la rotta, al romano serve ritrovare la condizione e soprattutto giocare a certi livelli.