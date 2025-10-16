Djokovic si inchina a Sinner e chiede scusa al pubblico: "Non è stata colpa mia"

Sarà ancora Alcaraz - Sinner nel ricco torneo-esibizione del "Six Kings Slam" (milioni a parte, niente punti in classifica in palio), in corso sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. Il campione azzurro raggiunge il rivale nell'ultimo atto del torneo, battendo in due set il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-2. Numeri e prestazione impressionante, a cui anche un campione come lui ha dovuto arrendersi.
Il serbo ancora una volta ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte a un Sinner in grandissima condizione e a fine partita ha commentato così la sfida: "Grazie per il sostegno. Grazie per la presenza numerosa, a Riad si vede che amate questo gioco. Mi spiace che non abbiate avuto altro divertimento, ma non è colpa mia. Ho provato a fargli un po' di paura ma Jannik è un treno in corsa e ha spaccato la pallina ad ogni scambio, ho provato a stargli dietro ma non c'è stato verso." - ha dichiarato uno sconsolato Nole.
Il commento su Sinner e Alcaraz
Sul momento di Jannik e Alcaraz, Djokovic ha aggiunto: "Amo il gioco e ho ancora passione per il tennis. Quando qualcuno ti prende a calci nel sedere in campo non è mai un piacere, ma io sono ancora in grado di giocare ad alto livello ed è una bella sensazione. Tutto quello che Dio mi ha dato nella vita, io non posso che essere felice. Con la loro motivazione sta diventando difficile, soprattutto Jannik, ma continuerò a sfidarli".