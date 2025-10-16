Djokovic si inchina a Sinner e chiede scusa al pubblico: "Non è stata colpa mia"

Il serbo ancora una volta ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte a un Sinner in grandissima condizione e a fine partita ha commentato così la sfida: "Grazie per il sostegno. Grazie per la presenza numerosa, a Riad si vede che amate questo gioco. Mi spiace che non abbiate avuto altro divertimento, ma non è colpa mia. Ho provato a fargli un po' di paura ma Jannik è un treno in corsa e ha spaccato la pallina ad ogni scambio, ho provato a stargli dietro ma non c'è stato verso." - ha dichiarato uno sconsolato Nole.

Il commento su Sinner e Alcaraz

Sul momento di Jannik e Alcaraz, Djokovic ha aggiunto: "Amo il gioco e ho ancora passione per il tennis. Quando qualcuno ti prende a calci nel sedere in campo non è mai un piacere, ma io sono ancora in grado di giocare ad alto livello ed è una bella sensazione. Tutto quello che Dio mi ha dato nella vita, io non posso che essere felice. Con la loro motivazione sta diventando difficile, soprattutto Jannik, ma continuerò a sfidarli".