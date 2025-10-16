Sinner: "Spero che anche voi abbiate ansia. A fine carriera voglio dire che..."

Parla Sinner dopo il successo contro Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam e si rivolge così a Nole: "Lui è un modello, anche per i più giovani. Vederlo competere, allenarsi è incredibile. Ha ottenuto cose meravigliose in carriera, è un idolo per me. È un privilegio affrontarlo. Sono contento di oggi e ringrazio il pubblico". Sulla leggende serba, Sinner prosegue: "Si avverte l'aura di un campione del genere, le cose possono cambiare velocemente e non sai mai cosa può succedere. Lui può fare punti da ogni parte del campo".

Sinner e i segreti del servizio

Sull'ottimo match al servizio, Sinner sorride e risponde: "Mi piacerebbe tutte le volte servire così. Ci abbiamo lavorato, cerco di migliorare. Ci sono giorni che le cose funzionano e oggi il servizio è stato una di quelle cose". Poi Sinner ha rivelato: "Il lancio è la chiave. Non dare troppe informazioni all'avversario, cercare di nasconderle. Visto come è andata sono molto felice". Jannik torna sull'inizio dell'incontro: "All'inizio della partita abbiamo cercato a muoverci l'un l'altro, scontro fisico". E su uno dei primi scambi, guardando le immagini racconta: "Poi su questo scambio, non capisco perché si è abbassato. Posso migliorare a rete". Poi aggiunge: "Cerchi sempre di giocare col punteggio, quando sei stanco, per chiudere il prima possibile, ma bisogna faticare. Importante è rendere la palla più pesante e più profonda negli scambi. Non puoi giocare sempre nello stesso modo, devi complicare la partita all'avversario"

La sfida con Alcaraz

Sulla finale contro Alcaraz, remake dello scorso anno e delle ultime tre finali Slam: "Tutte le volte non vedo l'ora di affrontarlo. Sempre grandi battaglie, cercherò di essere pronto e spero che anche voi attendiate con ansia questo momento". Conclude: "La rivalità con Alcaraz migliorerà molti aspetti. A fine carriera voglio dire che avrò fatto il 100% per migliorare. Il successo invece non mi cambierà, sono felice di questo. Ho visto oggi Carlos, può fare di tutto. A lui e Novak presto attenzione, mi motivano e mi spingono a migliorare".