Sinner, i "calci nel sedere" a Djokovic e la finale da Kings contro Alcaraz

Tre ace e un servizio vincente per il 5-3, altri tre per il 6-4. Sinner è in modalità “tempesta”, con tutto il resto dell’armamentario di Red Guardian, o di Mazinga, o di Ufo Robot, a portata di mano. Raggi termici, pugni fotonici, missili perforanti e i Rust Hurricane che emettono particelle altamente corrosive. Fossi un bimbo mi divertirei da matti a urlare prima di ogni colpo l’arma che sta per utilizzare. Ma non ho più l’età, da tempo… In compenso mi sorprendo ancora nell’osservare la vastità della santabarbara tennistica di cui dispone l’ex numero uno, e se l’altra metà del tennis non fosse nelle mani di Carlos Alcaraz , o meglio, di quel Carlos Alcaraz visto all’opera poco prima sullo stesso campo, Sinner non avrebbe avversari.

Djokovic, sette ko consecutivi contro Sinner

Tant’è che un Djokovic che a 38 anni vale ancora il numero tre del mondo – "essere ancora lì, così in alto, e divertirsi a giocare", sottolinea lui stesso, "la considero un’impresa" – al confronto di JS diventa un “Djokovic qualsiasi”. Magari rabbioso per come il nostro lo rimpalla da una parte all’altra, per come riduce in briciole le sue difese, un tempo mitiche, e per come lo annulla nell’unica occasione in cui il serbo, a fatica (sul 4-1 per Jannik, già avanti di due break nel secondo set), si era procurato due palle per ridurre il distacco: 15-40, ma quattro punti di seguito per Sinner per il 5-1. "Mi ha preso a calci nel sedere", confessa il Djoker, straziato. Nole è alla settima sconfitta consecutiva con l’italiano, considerando anche le esibizioni, e non è più un avversario per Sinner, malgrado Jannik lo incensi. È il terzo in un tennis che i primi due fanno correre a velocità doppia. E anche se i Six Kings Slam di Riad restano un’esibizione milionaria, i valori stagionali ne escono confermati. È sfida a due, in Arabia come sugli altri campi del circuito ufficiale. Sinner contro Alcaraz.

Alcaraz unico vero rivale di Sinner

Il quale è l’unico che possa permettersi, disegnata una smorzata, di girarsi dall’altra parte, certo che l’avversario non arriverà in tempo neanche calzando un paio di pattini a rotelle. Basta osservarlo, Alcaraz… È uno spettacolo. C’è chi dice che Fritz, la voce del padrone (che posso farci, ce l’ha davvero, bassa e profonda, da consiglio di amministrazione), si sia avvicinato negli ultimi tempi. Forse, chissà… A vederlo in questa esibizione di Riad, rimbalzi alti e palle veloci (ma siamo in altitudine, sull’altopiano del Najd, 612 metri sul livello del mare), che l’americano aveva saputo ben gestire nella prima uscita contro Zverev, si direbbe di no. Uno sta sull’altipiano, l’altro di sotto, ed è costretto a guardare all’insù. E magari a farsi cogliere dalle immagini in diretta mondiale di Netflix, con l’espressione basita. O peggio, nel tentativo di spaccare la racchetta dal nervosismo. Perché è vero, Alcaraz innervosisce. È difficile coglierne le intenzioni, arduo immaginare il colpo che sta per eseguire, disagevole comprendere le traiettorie. Lo spagnolo opera senza finte, le sue mosse a sorpresa nascono dal polso, non dal corpo, ed è quasi impossibile metterle a fuoco, anche per i campioni celebrati. Fluidità, la parola che riunisce il tutto, quella che la Natura ha fornito ad Alcaraz in misura industriale, mentre Sinner è da tempo che cerca di convincerla a passargliela un bel po’ anche a lui, magari sottobanco. Sono state dodici (una sola sbagliata) le smorzate che hanno frantumato il tennis di Fritz. Il resto è venuto da sé, a pioggia. Due break, entrambi sul 2 pari, e Alcaraz in vantaggio da cima a fondo.