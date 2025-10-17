Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Cobolli sfortunato, Duckworth approfitta dell'infortunio e vola in semifinale ad Almaty

Per il tennista azzurro un problema alla schiena nel corso del match che permette all'australiano di vincere in due set 6-3 6-2
1 min
Cobolli sfortunato, Duckworth approfitta dell'infortunio e vola in semifinale ad Almaty© EPA

Flavio Cobolli è uscito di scena ai quarti di finale dell'"Almaty Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi totale pari a 1.055.255 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Kazakistan. Dopo l'ottimo esordio contro Hijikata, Flavio è costretto ad arrendersi nei quarti di finale all'altro australiano James Duckworth, ma sono state anche e soprattutto le condizioni fisiche a contirbuire all'eliminazione.

Cobolli saluta Almaty

Il 23enne romano d'adozione, 22 del mondo e terzo favorito del seeding, si è arreso di fronte all'australiano James Duckworth, 138 del mondo, passato attraverso le qualificazioni, col punteggio di 6-3 6-2. Nel corso del match Cobolli ha accusato problemi alla parte bassa della schiena e ha chiesto l'intervento del fisioterapista dell'Atp. Dolore che ha complicato l'intero match di Flavio e che lo ha portato all'eliminazione dal torneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis