Cobolli sfortunato, Duckworth approfitta dell'infortunio e vola in semifinale ad Almaty

Flavio Cobolli è uscito di scena ai quarti di finale dell'"Almaty Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi totale pari a 1.055.255 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Kazakistan . Dopo l'ottimo esordio contro Hijikata , Flavio è costretto ad arrendersi nei quarti di finale all'altro australiano James Duckworth , ma sono state anche e soprattutto le condizioni fisiche a contirbuire all'eliminazione.

Cobolli saluta Almaty

Il 23enne romano d'adozione, 22 del mondo e terzo favorito del seeding, si è arreso di fronte all'australiano James Duckworth, 138 del mondo, passato attraverso le qualificazioni, col punteggio di 6-3 6-2. Nel corso del match Cobolli ha accusato problemi alla parte bassa della schiena e ha chiesto l'intervento del fisioterapista dell'Atp. Dolore che ha complicato l'intero match di Flavio e che lo ha portato all'eliminazione dal torneo.