Paolini, rimonta e semifinale in Cina: "Uno dei match più duri della mia carriera"

Jasmine Paolini approda alle semifinali dell'"Aux-Ningbo Open" , torneo Wta 500 dotato di un montepremi di 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan e a caccia del pass per le Wta Finals di Riad, sconfigge, in rimonta, nei quarti di finale, l'elvetica Belinda Bencic , 14 del ranking internazionale e sesta forza del tabellone. L'azzurra perde la prima frazione 7-5, poi pareggia i conti con lo stesso score e chiude la contesa con il punteggio di 6-3, complice anche un problema alla coscia destra accusato dall'avversaria nel corso del terzo parziale. In semifinale Paolini sfiderà la vincente del match fra Ajla Tomljanovic ed Elena Rybakina . In caso di ko ai quarti di quest'ultima l'azzurra sarebbe matematicamente ammessa al "Master" di Riad.

Le parole di Jasmine Paolini

"É stata una delle partite più dure che abbia mai giocato - ammette Jasmine Paolini al termine del match -. Lei è una giocatrice straordinaria e forse oggi meritava di vincere. Sono contenta di esser riuscita a restare in partita e a combattere ogni punto, dopo un brutto avvio. Ho cambiato qualcosa ed è andata bene. Mi sono sentita sempre meglio, via via, nel corso del match".

