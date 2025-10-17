Djokovic, annuncio sul futuro: “Mi dispiace deludervi”. E tra gli idoli spunta la leggenda azzurra

Il ritiro è ancora lontano per Novak Djokovic . Al "Joy Forum", una delle attività che si è tenuta a Riyad a margine del Six Kings Slam, che lo ha visto uscire di scena contro Sinner in semifinale , il 24 volte campione slam si è espresso così sull'idea di appendere la racchetta al chiodo: "Non succederà, mi dispiace deludervi. Voglio essere parte del cambiamento. Sento che il tennis può trasformarsi, voglio giocare fin quando ringiovaniremo il nostro sport e stabiliremo la nuova piattaforma che durerà per i decenni a venire", ha aggiunto all'evento "GOAT Narrative: From Legends to Legacies", dove ha partecipato assieme alla leggenda del basket Shaquille O'Neal e al CEO dell'UFC Dana White .

Il paragone con altri over 40

"Onestamente, credo che la longevità sia una delle mie maggiori motivazioni. Voglio davvero vedere fino a dove posso arrivare". A 38 anni, Djokovic non ha la minima intenzione di ritirarsi, anche in virtù da quanto fatto da leggende di altri sport: "Se si guarda al panorama sportivo mondiale, LeBron James è ancora in gran forma a 40 anni. Cristiano Ronaldo uguale. Tom Brady ha giocato fino a oltre 40 anni. È incredibile, anche loro mi ispirano. Quindi voglio continuare ad andare avanti e questo è il mio obiettivo. E voglio continuare a giocare a livello professionale per vedere il cambiamento che sta avvenendo nel nostro sport. Sono super eccitato", ha detto il serbo, che dopo la partita al Six Kings Slam ha anche scherzato a proposito della sua età: "Mi piacerebbe se qualcuno mi desse un corpo più giovane, anche solo per un anno: il tempo di provare a vincere contro questi ragazzi", in riferimento allo strapotere di Sinner e Alcaraz in questo momento.

Gli idoli sportivi

Djokovic ha raccontato quali fossero per lui le figure sportive di riferimento quando era piccolo: "Nel mio caso avevo tre idoli. Vengo dalla Serbia, un Paese piccolo e povero, che era in guerra e stava attraversando momenti molto difficili, sia dal punto di vista politico che economico. Sono cresciuto in montagna: mio padre era uno sciatore professionista. Dovevamo passare molto tempo in montagna, perché il ristorante dei miei genitori sfamava la famiglia. Quindi Alberto Tomba, uno dei grandi dello sci, era una persona che ammiravo, come Pete Sampras nel tennis e Michael Jordan nel basket. Erano le tre icone che avevo e che ho sempre ammirato".