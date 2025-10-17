Will Smith e Sinner, la risposta social col fotomontaggio è virale: "Ci sto"

E se la vita di Jannik Sinner diventasse un film? La scalata del campione azzurro al ranking fatta a suon di vittorie è già storia: il primo italiano a diventare numero uno del mondo, il primo italiano a vincere Wimbledon e non solo. 4 gli Slam portati a casa fino a questo momento, fanno di Jannik un personaggio che sarebbe davvero straordinario raccontare sul grande schermo. E l’idea sembra stuzzicare l’altoatesino che alla domanda su chi possa interpretarlo ha dato una risposta precisa: Will Smith.

La proposta di Sinner

Durante il Six Kings Slam, il torneo di esibizione arabo nel quale Sinner e Alcaraz si giocheranno il titolo, all'italiano è stato chiesto chi vorrebbe che lo interpretasse in un film sulla sua vita e lui ha risposto con un sorriso: "Direi...Will Smith, perché no". Il noto attore e comico americano, famoso per i film della saga "Bad Boys" e per la sitcom Willy il principe di Bel-Air, ha colto la palla al balzo e attraverso i suoi canali social ha risposto al numero 2 del mondo.

Will Smith replica: "Ci sto"

Con una simpatica story Instagram, Simth ha usato un fotomontaggio mettendo il proprio volto su quello di Jannik che regge il trofeo di Wimbledon e taggando il campione altoatesino ha risposto con un semplice: “Ci sto”. La sceneggiatura è scritta, l’attore protagonista è stato trovato, ora non resta che attendere l’ufficialità della pellicola.