Musetti eliminato ai quarti di Bruxelles: avanza Mpetshi Perricard

BRUXELLES (Belgio) - Lorenzo Musetti esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Bruxelles, in corso su campi in cemento. Il tennista azzurro, numero 8 al mondo, ha perso in due set contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard (numero 37 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-6 (8) in un'ora e 24' di gioco. Il giocatore toscano nel decisivo tie-break del secondo set ha annullato due match point prima di commettere due doppi falli consecutivi che gli sono costati la partita. In semifinale Mpetshi Perricard affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 17 al mondo. Una sconfitta con rimpianti per il tennista carrarino soprattutto per la corsa alle Nito Atp Finals di Torino: Felix Auger-Aliassime, diretto inseguitore di Musetti, giocherà il suo quarto di finale contro l’americano Eliot Spizzirri (numero 111 al mondo), in virtù del ko odierno Musetti resta all'8° posto a quota 3.485, mentre il canadese al 9° a 2.955 punti che diventerebbero 3.005 in caso di accesso in semifinale.

