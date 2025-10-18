Dentro lo strapotere economico di Sinner e Alcaraz: in Arabia altra valanga di soldi

Alla fine, il Numero Uno è un atto di fede. La classifica del computer dice Alcaraz, ed espone con i numeri le sue buone ragioni. L’importante è non porsi inutili domande. Né tentare di andare nel profondo. E nemmeno allargare la visuale. Potreste scivolare in una deriva di dubbi, madre di ogni titubanza. Umberto Eco si accalorava nel sostenere che i computer non fossero macchine intelligenti nate per soccorrere persone stupide, li definiva macchine sostanzialmente stupide in grado di funzionare solo nelle mani di persone intelligenti. Ma nel tempo sono diventati strumento di fede per molti, e mi chiedo se Eco tutto questo l’avesse previsto, forse sì, e magari era la cosa che lo preoccupava di più. Provate a chiedere a un computer, in attesa di conoscere il recapito bancario che prenderanno i sei milioni di dollari in palio nella finale di oggi tra Alcaraz e Sinner a Riad, chi sia il più ricco del reame tennistico. Vi risponderà pacifico che Alcaraz ha guadagnato 53 milioni e 902 mila 993 dollari da quando gioca da professionista. Ha 22 anni, due meno di Sinner, che invece ne ha portati a casa 49.591.462. Sono nel circuito dal 2018, dunque Alcaraz ha vinto più di Sinner, cosa peraltro verissima. Sono cifre reali? No. I cinque milioni vinti dallo spagnolo nella finale degli US Open, lo Slam che rincorre gli arabi di Mohammad bin Salman al Sa’ud nel proporre montepremi da sballo, Alcaraz non li ha mai visti. Con l’assegno tassato alle origini, ha portato in Spagna 2 milioni e 500 mila dollari, centesimo più centesimo meno. Lo stesso accadrà con i sei milioni di Riad. Gran belle cifre, certo non mi preoccupo per il suo futuro… Ma esiste una classifica dei guadagni reali? No. E dunque, di che stiamo parlando? E chi è “davvero” il tennista più ricco dei due?