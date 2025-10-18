Musetti fuori, Auger-Aliassime ok: incubo Torino. Cosa cambia nella Race ATP

Pollice verso a commento delle tre prestazioni che hanno visto ieri nell’ordine Flavio Cobolli , Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti , cedere nei quarti di finale dei rispettivi tornei a James Duckworth , Ugo Humbert e Mpetshi Perricard . Sorprendente la sconfitta di Cobolli nel 250 ATP di Almaty (Kaz) perché arrivata contro l’attuale n° 138 ATP (best ranking di 46 nel 2022) e al termine di un match giocato senza acuti e con molte titubanze soprattutto al servizio. Tredici le palle break concesse dal tennista romano, di cui dieci salvate ma tre risultate letali. Nulla da fare per l’azzurro nelle cinque occasioni avute per strappare il servizio al tennista “aussie”. Cobolli ha anche chiesto un medical time out per problemi alla schiena ma nel complesso ciò che preoccupa, anche in ottica delle pur ancora lontane Davis Cup Finals , è il suo calo di rendimento.

Sonego si arrende ad Humbert

Diversa la lettura della battuta d’arresto nel 250 ATP di Stoccolma di Sonego, che ha lottato per due ore e 43 minuti prima di arrendersi al mancino di Francia che sul veloce indoor riesce a esprimere da sempre il proprio miglior tennis. Il torinese ha vinto al tie-break il primo set, ma ha ceduto nel secondo e nel terzo per un complessivo 6-7 (3) 6-0 6-3. Terza frazione decisa nel settimo e nell’ottavo gioco, con break del francese per il 4-3 e palla del contro-break per Sonego annullata da Humbert con un passante millimetrico sulla riga. Sul 5-3 Humbert è arrivato un altro break, con Sonego ormai rassegnato per l’andamento del confronto e le dodici palle break avute nel complesso e non convertite: «La sfida con Lorenzo – ha detto Humbert al termine – è un classico. E’ uno dei giocatori che ho affrontato più volte nel circuito e ha un gran gioco. Oggi sono stato bravo e anche un po’ fortunato nelle ultime fasi della gara». Peccato per l’azzurro che ha giocato un buon torneo e si sposterà a Vienna per il 500 ATP della prossima settimana.

Delusione Musetti contro Perricard: prima vittoria francese

Rammarico e punti preziosi persi da Lorenzo Musetti nella corsa verso le ATP Finals di Torino in seguito alla sconfitta a Bruxelles con un altro francese, Giovanni Mpetshi Perricard, giocatore che sulle superfici indoor e veloci riesce a ottimizzare le proprie caratteristiche di gran battitore. Proprio il servizio ha tradito il carrarino. Nel primo gioco della partita, un po’ contratto per la posta in palio, il “Muso” ha subito un break che ha indirizzato il set in favore del suo avversario, galvanizzato dal favorevole avvio. Nel secondo set la regola della battuta dominante su questo tipo di campi non è mai venuta meno e la decisione è giunta al tie-break. Sul 4-4 Musetti ha servito una seconda palla “tenera” e incassato il mini-break, con il transalpino salito sul 6-4 e due match point. La reazione di Musetti è arrivata, con un punto vinto in gran recupero e passante finale con il diritto. Sulle ali dell’entusiasmo Lorenzo si è issato sul 7-6 e set point ma non ha chiuso. Sullo score di 8-7 ha avuto una seconda palla set ma ha commesso due bruttissimi doppi falli. Il francese questa volta non ha tremato chiudendo i giochi 6-4 7-6 (8) e centrando la prima vittoria contro il toscano dopo quattro sconfitte. In semifinale a Bruxelles è invece salito il canadese Felix Auger Aliassime, l’avversario più temibile per entrare tra gli otto big delle Finals di Torino. Per lui punti e fiducia che riducono la distanza dal carrarino nella “Race to Turin” (480 punti). Musetti la prossima settimana sarà a Vienna dove dovrà difendere la semifinale del 2024.