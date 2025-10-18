Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Paolini, qualificazione alle Finals rimandata: Rybakina in finale a Ningbo

La tennista italiana, numero 8 del ranking WTA, saluta il torneo cinese in semifinale al termine di un match tutt'altro che semplice
3 min
TennisNingboPaolini
Paolini, qualificazione alle Finals rimandata: Rybakina in finale a Ningbo © Getty Images

Jasmine Paolini si è arresa contro Elena Rybakina nella prima semifinale dell'"Aux-Ningbo Open", torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e seconda forza del tabellone, ha ceduto contro la russa naturalizzata kazaka, numero 9 del ranking internazionale e terza favorita del seeding, col punteggio di 6-3, 6-2. Paolini è sembrata accusare la stanchezza accumulata nel corso del torneo e in particolare nel match di ieri, vinto dopo oltre tre ore di battaglia. Più fresca e soprattutto più incisiva col servizio invece l'avversaria. Paolini, Rybakina e Andreeva si continueranno dunque a giocare, fino all'ultimo, gli ultimi due posti disponibili per le Wta Finals di Ryad. Nella classifica "Race" live la tennista toscana è settima, tallonata proprio dalla kazaka, che domani giocherà la finale di Ningbo, e dalla russa. Nell'ultimo atto del torneo in corso Rybakina sfiderà la vincente del match fra Diana Shnaider ed Ekaterina Alexandrova. A oggi nella "Race" Paolini è a quota 4325, seguita da Mirra Andreeva, che ha 4320 punti all'attivo, e da Rybakina, che in caso di successo a Ningbo salirebbe a quota 4305.

Paolini, cosa manca per l'accesso alle Finals

Appuntamento rimandato per Jasmine Paolini per il pass alle Wta Finals di Riyhad. La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking WTA e seconda favorita del seeding, è stata sconfitta dalla kazaka Elena Rybakina, n.9 del ranking e 3 del seeding, nella semifinale del '2025 Aux-Ningbo Open', WTA 500, col punteggio di due set a zero. Quello tra Paolini e Rybakina era un vero e proprio spareggio per la qualificazione alle Wta Finals, con l'azzurra che in caso di successo avrebbe ottenuto la qualificazione matematica. Ora invece, la Paolini, seguita in classifica a soli 200 punti proprio da Rybakina, volerà a Tokyo dove giocherà l'ultimo torneo della stagione con l'obiettivo di ottenere i punti necessari a volare poi in Arabia Saudita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis