Paolini, qualificazione alle Finals rimandata: Rybakina in finale a Ningbo

Jasmine Paolini si è arresa contro Elena Rybakina nella prima semifinale dell'"Aux-Ningbo Open", torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e seconda forza del tabellone, ha ceduto contro la russa naturalizzata kazaka, numero 9 del ranking internazionale e terza favorita del seeding, col punteggio di 6-3, 6-2. Paolini è sembrata accusare la stanchezza accumulata nel corso del torneo e in particolare nel match di ieri, vinto dopo oltre tre ore di battaglia. Più fresca e soprattutto più incisiva col servizio invece l'avversaria. Paolini, Rybakina e Andreeva si continueranno dunque a giocare, fino all'ultimo, gli ultimi due posti disponibili per le Wta Finals di Ryad. Nella classifica "Race" live la tennista toscana è settima, tallonata proprio dalla kazaka, che domani giocherà la finale di Ningbo, e dalla russa. Nell'ultimo atto del torneo in corso Rybakina sfiderà la vincente del match fra Diana Shnaider ed Ekaterina Alexandrova. A oggi nella "Race" Paolini è a quota 4325, seguita da Mirra Andreeva, che ha 4320 punti all'attivo, e da Rybakina, che in caso di successo a Ningbo salirebbe a quota 4305.
Paolini, cosa manca per l'accesso alle Finals
Appuntamento rimandato per Jasmine Paolini per il pass alle Wta Finals di Riyhad. La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking WTA e seconda favorita del seeding, è stata sconfitta dalla kazaka Elena Rybakina, n.9 del ranking e 3 del seeding, nella semifinale del '2025 Aux-Ningbo Open', WTA 500, col punteggio di due set a zero. Quello tra Paolini e Rybakina era un vero e proprio spareggio per la qualificazione alle Wta Finals, con l'azzurra che in caso di successo avrebbe ottenuto la qualificazione matematica. Ora invece, la Paolini, seguita in classifica a soli 200 punti proprio da Rybakina, volerà a Tokyo dove giocherà l'ultimo torneo della stagione con l'obiettivo di ottenere i punti necessari a volare poi in Arabia Saudita.