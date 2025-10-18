Sinner contro Altmaier, rischio derby con Cobolli e Musetti: il sorteggio a Vienna

VIENNA (Austria) - Il sorteggio del tabellone principale dell'ATP 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre, è stato completato e, pertanto, è stato definito il percorso degli atleti italiani in gara. Jannik Sinner se la vedrà al debutto contro il tennista tedesco Daniel Altmaier e, trovandosi nella stessa parte di tabellone di Flavio Cobolli, il quale inizierà il torneo contro il ceco Tomáš Macháč, è 'a rischio derby' nel secondo turno.
I possibili incroci per Sinner e Musetti
Proseguendo nel torneo, l'altoatesino numero due del ranking mondiale potrebbe trovare Alexander Bublik ai quarti di finale. La parte alta del tabellone ospita anche Lorenzo Musetti, che avrà un esordio complesso contro il greco Stefanos Tsitsipas. In quella stessa sezione è presente anche la testa di serie numero 6, il russo Daniil Medvedev. Data la posizione di Musetti e Sinner nello stesso lato, è possibile un ulteriore derby italiano in semifinale.
Berrettini e Darderi nell'altra metà del tabellone
Gli altri due tennisti italiani sono stati inseriti nel lato opposto del tabellone. Matteo Berrettini sfiderà al primo turno l'australiano Alexei Popyrin. L'ultimo degli azzurri in gara, Luciano Darderi, inizierà invece la sua avventura contro lo statunitense Brandon Nakashima.