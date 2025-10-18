Sinner contro Altmaier, rischio derby con Cobolli e Musetti: il sorteggio a Vienna

VIENNA (Austria) - Il sorteggio del tabellone principale dell'ATP 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre, è stato completato e, pertanto, è stato definito il percorso degli atleti italiani in gara. Jannik Sinner se la vedrà al debutto contro il tennista tedesco Daniel Altmaier e, trovandosi nella stessa parte di tabellone di Flavio Cobolli, il quale inizierà il torneo contro il ceco Tomáš Macháč, è 'a rischio derby' nel secondo turno.