Rune infortunato a Stoccolma contro Humbert: si ritira in lacrime, cosa è successo

Finisce in lacrime il cammino di Holger Rune a Stoccolma. Il numero 10 Atp è stato costretto ad abbandonare l'incontro con il francese numero 24 Ugo Humbert valido per l'accesso alla finale del 250 svedese. Un ritiro che ha fermato lo score sul parziale di 6-4, 2-2 a favore del danese e probabilmente causato da un probabile infortunio al tendine d'Achille che lo ha colpito nel bel mezzo di uno scambio, impedendogli di continuare a giocare e costringendolo a zoppicare verso la panchina dove è stato raggiunto al fisioterapista.
Rune in lacrime
Le telecamere hanno poi ripreso le lacrime del giocatore, visibilmente provato dal dolore oltre che dallo sconforto per non essere riuscito a raggiungere la finale in programma domenica 19 ottobre. Attesi sul centrale della Kungliga tennishallen di Stoccolma, anche Casper Ruud e Denis Shapovalov: il vincitore affronterà dunque Humbert, che in Svezia si è fatto strada superando gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.