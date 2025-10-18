Rune infortunato a Stoccolma contro Humbert: si ritira in lacrime, cosa è successo

Finisce in lacrime il cammino di Holger Rune a Stoccolma. Il numero 10 Atp è stato costretto ad abbandonare l'incontro con il francese numero 24 Ugo Humbert valido per l'accesso alla finale del 250 svedese. Un ritiro che ha fermato lo score sul parziale di 6-4, 2-2 a favore del danese e probabilmente causato da un probabile infortunio al tendine d'Achille che lo ha colpito nel bel mezzo di uno scambio, impedendogli di continuare a giocare e costringendolo a zoppicare verso la panchina dove è stato raggiunto al fisioterapista.