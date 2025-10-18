Sinner-Alcaraz, diretta Six Kings Slam: la finale in tempo reale

È ancora Sinner contro Alcaraz. I primi due tennisti al mondo, reduci dai successu su Novak Djokovic e Taylor Fritz, si ritrovano in vesti non ufficiali per contendersi per il secondo anno consecutivo il montepremi record da 6 milioni di dollari messo in palio dal Six Kings Slam, il torneo d'esibizione saudita la cui prima edizione del 2024 fu vinta dal campione azzurro. Pur non essendo una riedizione Atp della sfida tra i due rivali che nel 2025 hanno fatto terra bruciata nella corsa ai Big Titles, la finale di Riad ricorre come un'anticipazione "amichevole" dell'atteso appuntamento sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino, dove il 9 novembre apriranno i cancelli delle Nitto Finals.