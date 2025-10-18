Sinner-Alcaraz, diretta Six Kings Slam: la finale in tempo reale

È ancora Sinner contro Alcaraz. I primi due tennisti al mondo, reduci dai successu su Novak Djokovic e Taylor Fritz, si ritrovano in vesti non ufficiali per contendersi per il secondo anno consecutivo il montepremi record da 6 milioni di dollari messo in palio dal Six Kings Slam, il torneo d'esibizione saudita la cui prima edizione del 2024 fu vinta dal campione azzurro. Pur non essendo una riedizione Atp della sfida tra i due rivali che nel 2025 hanno fatto terra bruciata nella corsa ai Big Titles, la finale di Riad ricorre come un'anticipazione "amichevole" dell'atteso appuntamento sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino, dove il 9 novembre apriranno i cancelli delle Nitto Finals.
19:40
Sesta finale tra Sinner e Alcaraz
Sarà la sesta finale nel 2025 tra i due campioni, l'ottava consecutiva: quest'anno il bilancio è di 4-1 per lo spagnolo mentre l'unico successo dell'azzurro è arrivato a Wimbledon
19:30
Sinner-Alcaraz: i precedenti ufficiali
Questi tutti i precedenti ufficiali tra Sinner e Alcaraz (10 Slam in 2), con il numero 1 al mondo in vantaggio di 10 match (a questi si aggiunge anche il primo incontro al Challenger di Alicante vinto dallo spagnolo nel 2019 per 6-2, 3-6, 6-3)
- US Open, 2025, Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- Cincinnati, 2025, Alcaraz b. Sinner 5-0 rit.
- Wimbledon, 2025, Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- Roland Garros, 2025, Alcaraz b. Sinner 4-6, 7-6(4), 4-6, 7-6(3), 7-6(2)
- Roma, 2025, Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1
- Pechino, 2024, Alcaraz b. Sinner 6-7(6), 6-4, 7-6(3)
- Roland Garros, 2024, Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- Indian Wells, 2024, Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
- Pechino, 2023, Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1
- Miami, 2023, Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2
- Indian Wells, 2023, Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3
- US Open, 2022, Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3
- Umago, 2022, Sinner b. Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1
- Wimbledon, 2022, Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3
- Parigi-Bercy, 2021, Alcaraz b. Sinner 7-6(1), 7-5