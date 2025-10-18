Djokovic qualificato alle Atp Finals dopo Sinner e Alcaraz: eguagliato il record di Federer!

TORINO - Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arriva il terzo giocatore qualificato alle Nitto Atp Finals 2025 che non poteva che essere Novak Djokovic eguagliando, così, il record per il maggior numero di qualificazioni alle Nitto ATP Finals, raggiungendo Roger Federer a quota 18 . La qualificazione del serbo è stata confermata sabato, in occasione dell’annuncio dei tabelloni dei tornei ATP 500 di Basilea e Vienna. Nole non ha vinto uno Slam (raggiungendo però sempre la semifinale) e, per ora, neanche un Masters 1000 (finale a Miami) ma ha vissuto un momento molto speciale quando a Ginevra ha conquistato il suo 100º titolo a livello tour , diventando solo il terzo uomo nell’Era Open a raggiungere questo traguardo, insieme a Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103).

Djokovic alle Finals, i numeri

Questa è l’ottava qualificazione consecutiva di Djokovic alle Nitto ATP Finals. Ha esordito nel torneo di fine stagione nel 2007, a 20 anni, e ha mancato la qualificazione solo una volta, nel 2017 (quando era infortunato). l recordman con sette titoli ha vinto per la prima volta le Finals nel 2008 e ha sollevato il trofeo più recentemente nel 2023 battendo in finale Jannik Sinner. Ha trionfato in due delle quattro edizioni disputate a Torino e vanta un bilancio complessivo di 50 vittorie e 18 sconfitte all’evento