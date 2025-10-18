Paolini infinita: qualificata alle Wta Finals per il secondo anno di fila!

Jasmine Paolini scenderà ancora una volta in campo per le Wta Finals. La numero 1 d'Italia, reduce dal ko in semifinale al 500 di Ningbo con Elena Rybakina e ora attesa agli ottavi di Tokyo, ha centrato per il quarto anno consecutivo la qualificazione alle Finals, in programma dall'1 all'8 novembre alla King Saud University Indoor Arena di Riad. Decisivo il sorpasso su Mirra Andreeva, con la russa che non prenderà parte ai prossimi impegni stagionali e pertanto scavalcata nella Race.