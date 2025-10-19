Rune shock, l'infortunio è terribile: cos'è successo a Stoccolma e quanto resta fuori

Tegola per il danese Holger Rune , che sarà costretto ad un lungo stop per la rottura del tendine d'Achille nel torneo di Stoccolma. Il numero 11 del ranking mondiale si è fatto male durante il match contro il francese Humbert valido per l'accesso alla finale dell'Atp svedese: al momento dell'infortunio, il danese era in vantaggio di un set e sul 2-2 nel secondo set.

L'annuncio social di Rune

È stato lo stesso Rune ha comunicare il suo infortunio in un post su Instagram: "Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po' di tempo", ha scritto. "Il mio tendine d'Achille è completamente rotto, ovvero devo operarmi già la prossima settimana e da qui iniziare la riabilitazione. Grazie per tutto il vostro supporto ora e sempre", ha aggiunto il numero 11 del ranking mondiale.