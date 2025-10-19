Tuttosport.com

Rune shock, l'infortunio è terribile: cos'è successo a Stoccolma e quanto resta fuori

Il tennista danese, numero 11 del ranking Atp, ha subito la rottura del tendine d'Achille in semifinale contro il francese Humbert
Rune shock, l'infortunio è terribile: cos'è successo a Stoccolma e quanto resta fuori

Tegola per il danese Holger Rune, che sarà costretto ad un lungo stop per la rottura del tendine d'Achille nel torneo di Stoccolma. Il numero 11 del ranking mondiale si è fatto male durante il match contro il francese Humbert valido per l'accesso alla finale dell'Atp svedese: al momento dell'infortunio, il danese era in vantaggio di un set e sul 2-2 nel secondo set.

L'annuncio social di Rune

È stato lo stesso Rune ha comunicare il suo infortunio in un post su Instagram: "Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po' di tempo", ha scritto. "Il mio tendine d'Achille è completamente rotto, ovvero devo operarmi già la prossima settimana e da qui iniziare la riabilitazione. Grazie per tutto il vostro supporto ora e sempre", ha aggiunto il numero 11 del ranking mondiale.

Tutte le news di Tennis