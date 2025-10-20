Tsonga punta il dito sulla qualità del tennis: "Sinner-Alcaraz, ai miei tempi..."

L'ultimo atto del Six King Slam è stato il diciottesimo confronto diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , includendo anche Challenger ed esibizioni, come appunto quella di Riyadh . Una rivalità destinata a durare a lungo. I due al momento appaiono pressoché imbattibili, da due anni si stanno contendendo ogni torneo del grande slam e non solo. Eppure c'è chi avrebbe voluto vederli all'opera contro i "big 4" all'apice. È il caso di Jo-Wilfried Tsonga , ex tennista dai primi anni 2000 fino al 2022. "Mi sarebbe piaciuto vederli alla mia epoca affrontare Del Potro al terzo turno, Murray agli ottavi, Djokovic ai quarti, Federer in semifinale e Nadal in finale al Roland Garros", ha dichiarato Tsonga al media francese Univers Tennis.

"Ci sono solo loro due"

"Sono due giocatori completi, i più forti fisicamente e mentalmente, ma al momento ci sono solo loro due", sostiene l'ex tennista francese, che vanta una finale agli Australian Open nel 2008 e due Masters 1000 vinti (Parigi 2008 e Toronto 2014), oltre a un best ranking di numero 5. La superiorità di Sinner e Alcaraz oggi è tale che tra loro due e il terzo della classifica Atp (Zverev) ci sia un divario di circa 5000 punti. Sono i due dominatori del circuito, ma sfruttano anche il fatto che non ci sia neanche un terzo incomodo che possa impensierirli di tanto in tanto. Basti pensare che il Masters 1000 di Shanghai, dove Alcaraz era assente e Sinner si è ritirato al secondo turno, è stato vinto dal qualificato monegasco Vacherot, che prima del torneo era oltre il 200° posto del ranking. Questo è il tema rimarcato da Tsonga, il quale invece si ritrovava a lottare con Federer, Nadal, Djokovic, Murray... tutti in una volta: "Se affronti Nadal sulla terra battuta, è la sfida più grande possibile", ha detto a proposito del maiorchino. Anche se l'avversario che a suo dire lo ha messo più in difficoltà è stato Murray: "Aveva l'abilità incredibile di giocare allo stesso ritmo ed essere costante, con lui mi bloccavo", ha concluso.