Panatta su Sinner-Alcaraz in Arabia: “Queste esibizioni hanno valore limitato”. E quella battuta sui 6 milioni...

“Io ogni volta che vincevo un’esibizione prendevo sei milioni, solamente però che non capivo perché mi dessero le lire. Sei milioni di lire non erano tantissimo, ma erano comunque abbastanza.” Queste le parole pronunciate dalla leggenda del tennis italiano Adriano Panatta all’inizio della trasmissione in onda alla Rai “La nuova Domenica Sportiva”, ironizzando in merito al ricchissimo premio portato a casa da Jannik Sinner a seguito della vittoria al Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz . Per l’altoatesino si tratta della seconda vittoria su due edizioni della competizione disputata in Arabia Saudita, risultando così l’unico vincitore del trofeo al momento. “Non voglio fare il bastian contrario, ma queste esibizioni hanno un valore abbastanza limitato sia tecnicamente che dal punto di vista emotivo; io non ho mai visto Sinner sorridere tante volte durante il match. Io ne ho fatte tante quando giocavo, nell’altro secolo (ride, ndr). Sinner giocava molto bene ed ha servito meglio nel match, si vede che ha migliorato tanto questo colpo, per cui si sarà applicato ultimamente al servizio, però non hanno tanta validità questi match. Sono incontri che si giocano con un altro spirito: un conto è giocare un torneo del Grande Slam, un 1000, una finale di Roma o Parigi, però è sempre un buon segno. Ciò che posso dire è di averlo trovato in buonissima salute, si vedeva proprio che sta in forma, sta bene ed è sereno, e poi vincere fa sempre bene, anche in un’esibizione.”

Panatta: "Sinner il tennista più solido degli ultimi vent'anni"

Quanto è stato evidenziato da Panatta, dunque, è sicuramente l’ottimo stato di forma di Jannik, che scenderà in campo domani al Vienna Open contro il tennista tedesco Altmaier. La leggenda italiana del tennis ha poi aggiunto: “Alcaraz ha detto che sembrava stesse giocando a ping pong? Lui ha quel tipo di gioco lì, per me è fantascienza. Non sarei mai stato capace di fare quelle cose lì, adesso non sono capace a far nulla (scherza, ndr). Ad ogni modo, al di là di tutto quanto, mi sembrava solido, un atleta ed un tennista solido lo è, forse è il più solido che io abbia mai visto negli ultimi vent’anni, per cui bravo Sinner, siamo tutti felici, però i match veri saranno a Parigi-Bercy - ATP Masters 1000 di Parigi che prenderà il via dal 25 ottobre - se arrivano in finale, oppure alle Finals - le Nitto ATP Finale che si disputeranno a Torino dal prossimo 9 novembre - che un tempo si chiamavano Masters."

"Tennis italiano migliore al mondo al momento"

Panatta ha analizzato anche lo 'stato' attuale del tennis italiano, soffermandosi su Musetti e la Paolini: "Musetti? Gli manca molto poco per essere qualificato e sarebbe la prima volta in assoluto che due italiani arrivino tra gli otto. È un periodo bellissimo, e sembra che anche la Paolini si sia qualificata. In doppio è già qualificata, ma anche in singolare perché credo le manchi davvero pochissimo. Femminile, maschile, Coppa Davis, Billie Jean Cup, il tennis italiano in questo momento è di gran lunga il più forte del mondo.” L’intervento di Panatta su Sinner si è poi concluso con un siparietto ironico sul trofeo consegnato dal ministro dello sport saudita al Six Kings Slam: una racchetta d’oro da 24 carati, quattro chili di racchetta realizzati a mano dal valore di circa 500.000 euro, in merito alla quale Panatta ha commentato: “Ce l’ho anch’io, giuro che ce l’ho davvero”.