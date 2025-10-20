Alcaraz, la Spagna e le Finals di Coppa Davis a Bologna: la decisione ufficiale di Ferrer

Manca sempre meno alla Final 8 della Coppa Davis 2025, che si svolgerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. L' Italia è presente nella parte alta del tabellone: affronterà ai quarti l' Austria , poi in caso di successo ci sarebbe o la Francia o il Belgio . Sotto invece spicca la Spagna , che se la vedrà con la Repubblica Ceca prima di un'eventuale semifinale contro la vincente di Argentina - Germania . Tedeschi che dopo quasi tre anni possono finalmente contare sul n.3 Atp Alexander Zverev , presente insieme a Jan-Lennard Struff , Yannick Hanfmann e i doppisti Kevin Krawietz e Tim Puetz .

Alcaraz guida la squadra spagnola

Intanto David Ferrer, capitano della nazionale spagnola, ha stilato la lista dei convocati per la final 8 di Coppa Davis. Oltre al n.1 del mondo Carlos Alcaraz, la squadra sarà composta anche da Jaume Munar (n.42), Pedro Martinez (n.88) e dall'esperto doppista Marcel Granollers, come riportato da Eurosport Espana. Un quinto giocatore verrà annunciato in seguito. La Spagna arriva alla fase finale dopo la storica rimonta da 0-2 contro la Danimarca nello spareggio di Marbella del 13-14 settembre, trascinata da Martinez e Pablo Carreno Busta ma non da Alcaraz, che era assente. L'esordio non sarà semplice, perché la Repubblica Ceca può contare su tre giocatori di livello: Jiri Lehecka (n.17 Atp), Jakub Mensik (n.19) e Tomas Machac (n.31). Parte dunque la caccia all'Italia, che ha vinto le ultime due edizioni della Davis. Spagna che invece non si impone dal 2019, anno in cui Rafael Nadal guidò il team alla vittoria nella finale con il Canada. In virtù della decisione da parte di Jannik Sinner di non giocare quest'anno, salvo sorprese sfuma la possibilità di vedere il primo confronto diretto con Alcaraz in Davis.