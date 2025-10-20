Pietrangeli durissimo su Sinner: “Uno schiaffo allo sport italiano, non deve mica fare una guerra”

L'opinione di Barazzutti

Cinquant'anni fa sarebbe stato impensabile rifiutare una convocazione per rappresentare l'Italia in Coppa Davis? "Non credo, ma io parlo a titolo personale. Per quanto mi riguarda, ho sempre giocato, a meno che non avessi problemi fisici che mi impedissero di farlo" ha esordito così Corrado Barazzutti al microfono di Radio1 Sport Rai, commentando la rinuncia del numero 2 al mondo a giocare le prossime finali di Davis a Bologna. "Siamo di fronte a una scelta assolutamente rispettabile" ha continuato l'ex capitano di Davis a Radio1 Sport. "Negli ultimi anni Sinner ha dato la sua disponibilità a giocare e negli ultimi due Jannik è stato decisivo per la conquista della Coppa. Se, per qualsiasi ragione - di programmazione personale o altro - Sinner quest'anno decide di non rispondere alla convocazione, la scelta va rispettata, considerando soprattutto quello che ha fatto e sta facendo per l'Italia. Ha dimostrato più di una volta il suo attaccamento alla maglia della Nazionale, quindi se un anno rinuncia - come tra l'altro hanno già fatto tanti suoi colleghi - beh, non vedo perché non rispettare questa decisione." "L'attaccamento di Jannik alla maglia della Nazionale è indubbio" ha concluso Barazzutti a Radio1 Sport. "Lo ha dimostrato con partite incredibili, nelle quali ha fatto rimonte impressionanti. Lo ha dimostrato andando a giocare la Davis subito dopo avere partecipato a un Master. Lo ripeto: ha dato un contributo importante alla conquista di queste due Insalatiere. Se lui ora considera quella settimana importante per la preparazione, direi che può permettersi tranquillamente di saltare una Coppa Davis. Capisco che gli appassionati siano dispiaciuti, capisco che la Federazione sia più che dispiaciuta, ma bisogna rispettare anche quelli che sono programmi e obiettivi diversi".