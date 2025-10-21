Sinner, è la logica del Ceo: cosa si nasconde dietro il no all’Italia di Coppa Davis

La decisione di Jannik

Se vi va di capire quanto sia cambiato il tennis, negli ultimi anni (diciamo venti, per non sbagliare…), partite pure da qui, da questa considerazione forse un po’ arruffata ma veritiera. I grandi del nostro sport da tempo non sono più “solo” dei giocatori, ma imprenditori di successo, a capo di aziende di valore internazionale e con fatturati da piccola-media industria. Cinquanta milioni annui, il dato che accomuna Sinner alla medie imprese italiane. Con un’anomalia che è bene annotare e rende le aziende del tennis diverse da tutte le altre, e molto più attente alla programmazione, in termini immediati, medi e annuali. Il Ceo che le guida è anche il prodotto che immettono sul mercato.Per questo è scontata la risposta che Sinner dà in pasto ai molti che avranno voglia di criticarlo per la decisione presa. «Ho giocato la Davis nel 2023 e nel 2024, ed era importante vincerla, ma quest’anno io e il e mio team abbiamo deciso così. Non è stata una scelta semplice, tutt’altro. Dopo le Atp Finals di Torino l’obiettivo è partire con il piede giusto nel 2026 in Australia. Una settimana in più o in meno sembra una banalità, ma non lo è, perché in quei giorni svolgo una preparazione “lunga”, che ha i suoi tempi e i suoi modi. Certo, averla già vinta due volte ha avuto il suo peso sulla decisione finale». C ’era una volta una Davis, e ora non c’è più. E c’era anche un tennis che metteva l’antica Coppa tra le priorità indiscutibili, ed è cambiato anch’esso. Resta il rammarico, ma la decisione è presa. L’azienda Sinner non ha motivi per cambiarla. Si scatenino pure le polemiche, credo che Jannik le abbia messe in conto. C’è chi dirà, o scriverà che è una vergogna, chi lo accuserà di essere un cattivo esempio. Ma il tennis odierno esige un atteggiamento di adesione completa, quasi di devozione, da parte dei suoi protagonisti.