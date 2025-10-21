Sinner, è la logica del Ceo: cosa si nasconde dietro il no all’Italia di Coppa Davis

Sinner dice no alla Davis, fa capire che non gli conviene giocarla. Non questa volta. L’ha giocata e vinta due volte di seguito, ora passa la mano. Non c’è niente di oltraggioso in questo, anche se dispiace da matti che la squadra perda il pezzo principale. Non è una ripicca, né una sottovalutazione, nemmeno uno sberleffo. E non centra la sua italianità monegasca. È una decisione che ha preso il Ceo della sua azienda, dopo aver valutato i risultati della stagione che va a finire, i tempi a disposizione e gli obiettivi del prossimo anno. L’unica particolarità, la più vera e troppo poco considerata, è che il Ceo dell’azienda in questione, si chiama Jannik Sinner.
La decisione di Jannik
Se vi va di capire quanto sia cambiato il tennis, negli ultimi anni (diciamo venti, per non sbagliare…), partite pure da qui, da questa considerazione forse un po’ arruffata ma veritiera. I grandi del nostro sport da tempo non sono più “solo” dei giocatori, ma imprenditori di successo, a capo di aziende di valore internazionale e con fatturati da piccola-media industria. Cinquanta milioni annui, il dato che accomuna Sinner alla medie imprese italiane. Con un’anomalia che è bene annotare e rende le aziende del tennis diverse da tutte le altre, e molto più attente alla programmazione, in termini immediati, medi e annuali. Il Ceo che le guida è anche il prodotto che immettono sul mercato.Per questo è scontata la risposta che Sinner dà in pasto ai molti che avranno voglia di criticarlo per la decisione presa. «Ho giocato la Davis nel 2023 e nel 2024, ed era importante vincerla, ma quest’anno io e il e mio team abbiamo deciso così. Non è stata una scelta semplice, tutt’altro. Dopo le Atp Finals di Torino l’obiettivo è partire con il piede giusto nel 2026 in Australia. Una settimana in più o in meno sembra una banalità, ma non lo è, perché in quei giorni svolgo una preparazione “lunga”, che ha i suoi tempi e i suoi modi. Certo, averla già vinta due volte ha avuto il suo peso sulla decisione finale». C ’era una volta una Davis, e ora non c’è più. E c’era anche un tennis che metteva l’antica Coppa tra le priorità indiscutibili, ed è cambiato anch’esso. Resta il rammarico, ma la decisione è presa. L’azienda Sinner non ha motivi per cambiarla. Si scatenino pure le polemiche, credo che Jannik le abbia messe in conto. C’è chi dirà, o scriverà che è una vergogna, chi lo accuserà di essere un cattivo esempio. Ma il tennis odierno esige un atteggiamento di adesione completa, quasi di devozione, da parte dei suoi protagonisti.
Le scelte di Volandri
Peccato, però. Alle Final Eight di Bologna (Arena Fiere) l’Italia gioca una finale per la seconda volta in casa, ma per la prima da favorita, dopo quella a Milano persa con la Svezia nel 1998. L’assenza di Jannik, com’è ovvio, cambia la veste dell’evento e priva la formazione azzurra di non poche certezze. Il quintetto varato da Filippo Volandri vedrà Musetti, Cobolli, Berrettini per i singolari (in ordine di classifica) e Bolelli-Vavassori per il doppio. Niente Darderi, il capitano ha preferito l’usato sicuro… Una formazione importante, malgrado l’assenza di JS, come lo saranno anche le scelte che il capitano sarà chiamato a compiere, e i passi avanti che Berrettini (imbattuto come secondo singolarista l’anno scorso) riuscirà a fare da qui al 18 novembre.
Il calendario fitto
Tutta la squadra è a Vienna. Sinner attende Altmaier, Musetti trova subito Tsitsipas, Cobolli aspetta Machac e Berrettini va contro Popiryn. Ci sono anche Arnaldi e Darderi (subito ko, però, Luciano). Avranno occasione di parlare, forse convinceranno Sinner ad andarli a trovare a Bologna, chissà… «Vienna è un torneo in cui ho tanti ricordi. Poi sarò a Parigi, quindi a Torino. È un finale di stagione difficile, gli impegni sono molti e servono tutte le energie. Con il team continuo a lavorare anche sul mio tennis, sul servizio in particolare che è molto migliorato, ma non ancora del tutto automatico. Con noi c’è anche Cahill, figura che considero indispensabile. È come un papà. Sono felice di continuare a lavorare con lui». Ancora un anno, probabilmente, poi l’australiano andrà in pensione. Un ultimo appunto… Se il tennis è molto cambiato, non è stato così attento alle novità intervenute tra i propri giocatori. Il lavoro dei vertici procede per compartimenti stagni, mentre serve una riforma complessiva. Oggi, come una volta, la Davis chiude la stagione. Ma è troppo vicina alle Atp Finals per non avere problemi. Va ricollocata in un calendario diverso e meno opprimente. Anche per riavere Sinner e i migliori in campo.
