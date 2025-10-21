“Infantile, fai venire il mal di testa”, “Vuoi solo attenzioni”: Zverev, schiaffo e risposta

"Nel suo box non c'è nulla di nuovo. Ci sono ancora suo padre e suo fratello, le stesse facce di sempre. Credo abbia una problematica infantile e quando penso a lui mi viene sempre un gran mal di testa. Dovrebbe cambiare qualcosa per gli ultimi due o tre tornei della stagione". Così Boris Becker, chiacchierando nel podcast condotto da Andrea Petkovic, a proposito del connazionale Alexander Zverev. Impegnato a Vienna, dove esordirà oggi pomeriggio contro il britannico Fearnley, l'attuale numero 3 del mondo non ha tardato a rispondere e, nel corso del media day, ha dichiarato: "Boris cerca solo un po' d'attenzione e io gliela do. A essere onesti credo sia indifferente. Ma non importa: andrà tutto bene. Sono fiducioso di ritrovare la forma migliore e di giocare un buon tennis. I tornei indoor come Vienna e Parigi mi piacciono molto (l'anno scorso si è imposto a Bercy, ndr.) e ho fiducia di poter fare bene".
Zverev ed il ruolo da 'numero 3'
Il tennista tedesco, reduce dal botta e risposta con il connazionale nonché ex tennista Boris Becker, detiene il terzo posto nel ranking ATP, alle spalle di un duopolio quasi sacro, incarnato da Alcaraz e Sinner, rispettivamente primo e secondo in classifica. Le 'accuse' emanate da Becker sembrerebbero quasi un tentativo di smuovere Zverev a compiere un salto di qualità e racimolare punti che possano quantomeno avvicinarlo ai primi due posti. Ad ogni modo, la stagione del tennista tedesco non si concluderà a Parigi con l'ultimo Masters1000 del 2025. Il tedesco, sorpassato da Novak Djokovic al terzo posto della Race per Torino, ha già da tempo staccato il pass per il Gran finale di stagione dove spera di conseguire il suo terzo titolo dopo quelli vinti nel 2018 e nel 2021. Per riuscirci dovrà però imporsi contro uno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Contro lo spagnolo l'anno scorso arrivò una vittoria nella fase a gironi mentre contro Sinner la sua ultima vittoria risale agli ottavi degli US Open di due anni fa. Insomma, le qualità ci sono, ma ciò che conta - e che si auspica ovviamente Zverev - è riuscirle a mettere in campo, letteralmente.