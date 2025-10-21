“Infantile, fai venire il mal di testa”, “Vuoi solo attenzioni”: Zverev, schiaffo e risposta

"Nel suo box non c'è nulla di nuovo. Ci sono ancora suo padre e suo fratello, le stesse facce di sempre. Credo abbia una problematica infantile e quando penso a lui mi viene sempre un gran mal di testa. Dovrebbe cambiare qualcosa per gli ultimi due o tre tornei della stagione". Così Boris Becker, chiacchierando nel podcast condotto da Andrea Petkovic, a proposito del connazionale Alexander Zverev. Impegnato a Vienna, dove esordirà oggi pomeriggio contro il britannico Fearnley, l'attuale numero 3 del mondo non ha tardato a rispondere e, nel corso del media day, ha dichiarato: "Boris cerca solo un po' d'attenzione e io gliela do. A essere onesti credo sia indifferente. Ma non importa: andrà tutto bene. Sono fiducioso di ritrovare la forma migliore e di giocare un buon tennis. I tornei indoor come Vienna e Parigi mi piacciono molto (l'anno scorso si è imposto a Bercy, ndr.) e ho fiducia di poter fare bene".