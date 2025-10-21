Musetti, l'avversario cambia all'ultimo: Tsitsipas ko a Vienna, c'è il lucky loser Medjedovic

Sarà Hamad Medjedovic l'avversario di Lorenzo Musetti all'esordio del 500 di Vienna. Il serbo subentra nel tabellone da lucky loser - nelle qualificazioni si era arreso a Jacob Fearnley - al posto del ritirato Stefanos Tsitsipas , già reduce dall'esibizione al Six Kings Slam di Riad. Nessun precedente fra l'azzurro e il numero 66 Atp, attesi martedì 21 ottobre sul centrale del Wiener Stadthalle dopo il match fra Andrej Rublev e Cameron Norrie : il vincitore affronterà Tomas Etcheverry .

Gli italiani in gara a Vienna

Attesi sul cemento di Vienna anche il numero 2 al mondo Jannik Sinner - la cui rinuncia agli impegni con la Nazionale in Coppa Davis ha provocato non poche polemiche - che ritroverà all'esordio Daniel Altmaier, già affrontato e sconfitto a Shanghai. In gara anche Flavio Cobolli (contro Tomas Machac), Matteo Berrettini (contro Alexei Popyrin) e Matteo Arnaldi (contro uno tra Fearnley e Sascha Zverev). È invece uscito di scena Luciano Darderi, sconfitto da Brandon Nakashima per 2-6, 5-7.

Musetti e le Finals nel mirino

Reduce dal ko agli ottavi di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime, Musetti è a caccia di punti d'oro per la corsa alle Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre presso la Inalpi Arena. La Race fra i migliori 8 vede l'azzurro in 8ª posizione con un ritardo di 60 punti su Alex de Minaur e un vantaggio di 340 sul canadese numero 10 Atp. Questa la graduatoria aggiornata: