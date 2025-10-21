Tuttosport.com

Musetti, buona la prima contro il lucky loser Medjedovic. Il prossimo avversario a Vienna

Il numero 8 al mondo supera il serbo subentrato al posto di Tsitsipas nell'incontro valido per l'esordio al 500 austriaco
3 min
musettiatp 500 viennaMedjedovic
Musetti, buona la prima contro il lucky loser Medjedovic. Il prossimo avversario a Vienna © Getty Images

Esordio vincente per Lorenzo Musetti, che a Vienna supera il lucky loser Hamad Medjedovic, subentrato al posto del ritirato Stefanos Tsitsipas. Sul cemento della Wiener Stadthalle, il numero 8 al mondo si impone per 6-4, 6-3. Uno score valido per i sedicesimi di finale del 500 austriaco e che consente all'azzurro di raggiungere il numero 58 Tomas Etcheverry, a sua volta uscito vincitore dalla sfida contro Nicolai Budkov Kjaer grazie a un doppio 6-3.

Gli italiani in gara a Vienna

Attesi sul cemento di Vienna anche il numero 2 al mondo Jannik Sinner - la cui rinuncia agli impegni con la Nazionale in Coppa Davis ha provocato non poche polemiche - che ritroverà all'esordio Daniel Altmaier, già affrontato e sconfitto a Shanghai. In gara anche Flavio Cobolli (contro Tomas Machac), Matteo Berrettini (contro Alexei Popyrin) e Matteo Arnaldi (contro uno tra Jacob Fearnley e Sascha Zverev). È invece uscito di scena Luciano Darderi, sconfitto da Brandon Nakashima per 2-6, 5-7.

Musetti e le Finals nel mirino

Reduce dal ko agli ottavi di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime, Musetti è a caccia di punti d'oro per la corsa alle Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre presso la Inalpi Arena. La Race fra i migliori 8 vede l'azzurro in 8ª posizione con un ritardo di 60 punti su Alex de Minaur e un vantaggio di 340 sul canadese numero 10 Atp. Questa la graduatoria aggiornata:

  • 1 Carlos Alcaraz 11040
  • 2 Jannik Sinner 8500
  • 3 Novak Djokovic 4580
  • 4 Alexander Zverev 4280
  • 5 Taylor Fritz 3835
  • 6 Ben Shelton 3720
  • 7 Alex de Minaur 3595
  • 8 Lorenzo Musetti 3485
  • 9 Felix Auger-Aliassime 3145

 

