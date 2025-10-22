Tuttosport.com

Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'ATP di Vienna in tempo reale

Il tennista azzurro torna in campo dopo il trionfo al Six Kings Slam in Arabia Saudita dove in finale ha battuto Alcaraz
2 min

Dopo il trionfo nella Six Kings Slam in Arabia Saudita e il rifiuto di partecipare alla prossima Coppa Davis, Sinner debutta contro Altmaier sul cemento indoor di Vienna. L'altoatesino, attualmente numero 2 del ranking mondiale alle spalle di Alcaraz, riparte dall'ATP di Vienna, già vinto nel 2023 in finale contro Medvedev col punteggio di 7-6 4-6 6-3. Nei precedenti contro Altmaier, Sinner conduce per 2-1: ha vinto agli US Open 2022, mentre è stato sconfitto durante il Roland Garros nel 2023. Nel match più recente, a Shanghai 2025, è stato l'azzurro a trionfare col punteggio di 6-3 6-3. Chi vince oggi se la vedrà, agli ottavi di finale, con uno tra Cobolli e Machac.

Dove vedere Sinner-Altmaier in tv

Sinner contro Altmaier si potrà vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv a partire dalle ore 17:30. Il match è valido per l'accesso agli ottavi di finale dell'ATP di Vienna.

