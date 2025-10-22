VIENNA (Austria) - Jannik Sinner debutta con un comodo successo all'Atp 500 di Vienna (torneo che disputa per la sesta volta in carriera e che ha vinto nel 2023) e si regala il derby al 2° turno contro Flavio Cobolli. Il numero 2 al mondo si è imposto contro il tedesco Daniel Altmaier (numero 51 al mondo) con il punteggio di 6-0, 6-2 in neanche un'ora di partita (58 minuti) allungando a 17 la striscia di vittorie consecutive a livello indoor. Jannik aveva già affrontato poco tempo fa Altmaier battendolo a Shanghai ed il copione non è cambiato: partita a senso unico con Sinner letale ad ogni titpo di strategia del tedesco.
Game set & Match Sinner!
Altmaier tiene il servizio "della bandiera" e poi Jannik manda i titolo di coda.
Secondo set: Jannik vede lo striscione, 5-1!
Nei suoi turni Altmaier riesce sempre ad andare ai vantaggi con palla game ma poi deve cedere (4-1) e Sinner non si scompone portandosi ad un game dalla vittoria
Secondo set: Jannik indirizza anche il 2° set, 3-1!
La resistenza di Altmaier crolla al secondo turno di battuta: break Sinner ai vantaggi (3-1) e poi confermato sempre senza sudare
Secondo set: Altmaier si iscrive alla partita, 1-1!
Il tedesco decide di andare serve & volley per essere più aggressivo ed evitare gli scambi da fondo: ai vantaggi Altmaier riesce a tenere la battuta (1-0)! Jannik va a servire e in un amen fa 1-1.
Game 1st Set Sinner: 6-0!
Semplicemente perfetto! Sinner non concede neanche un game al suo avversario, lo brekka 3 volte (Altmaier ha realizzato 3 punti in tre turni alla battuta) e rifila un secco 6-0 in 20 minuti
Primo Set: non c'è partita, Sinner 4-0!
Altmaier rivive gli incubi di Shanghai: perde per la seconda volta la battuta (a 0!) con un solo punto al servizio e Jannik, in scioltezza, ipoteca il primo set volando 4-0
Primo set: Sinner già in fuga, 2-0!
Altmaier parte alla battuta e la perde subito (a 15) con Jannik che non si fa pregare ed indirizza subito il set confermando:
