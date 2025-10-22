VIENNA (Austria) - Jannik Sinner debutta con un comodo successo all'Atp 500 di Vienna (torneo che disputa per la sesta volta in carriera e che ha vinto nel 2023) e si regala il derby al 2° turno contro Flavio Cobolli. Il numero 2 al mondo si è imposto contro il tedesco Daniel Altmaier (numero 51 al mondo) con il punteggio di 6-0, 6-2 in neanche un'ora di partita (58 minuti) allungando a 17 la striscia di vittorie consecutive a livello indoor. Jannik aveva già affrontato poco tempo fa Altmaier battendolo a Shanghai ed il copione non è cambiato: partita a senso unico con Sinner letale ad ogni titpo di strategia del tedesco.

