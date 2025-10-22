Sinner c’è e tira dritto: "Vienna al top". E su Cahill: "Molto importante per me, ci parlerò..."

Jannik Sinner è pronto per l’esordio viennese, nell’Atp 500 che può definirsi quasi di casa. È in una sorta di comfort zone nella capitale austriaca, accompagnato dai genitori e dagli amici, con uno dei suoi due coach, Darren Cahill che ha dato il “cambio” a Simone Vagnozzi quasi a voler ribadire che anche chi lo segue ha bisogno di “staccare” per poi ripartire ancora più intensamente. Più volte Sinner ha detto come l’atmosfera di questo torneo sia speciale e rappresenti un plus per esserci. Dopo averlo saltato lo scorso anno eccolo tornare sul duro indoor che tanto ama. Ieri, per la serie “corsi e ricorsi della storia” si è allenato alle 13 con Daniil Medvedev, fresco di titolo in Kazakistan. Proprio contro il russo Jannik ha vinto l’edizione 2023 al termine di una finale dai grandi contenuti tecnici e agonistici. Alcuni fortunati hanno potuto assistere alla sessione di allenamento del numero 2 del mondo, raggiunto in Austria anche dal suo mental coach Riccardo Ceccarelli. Una seduta attentamente seguita anche dal suo osteopata Andrea Cipolla e dal preparatore fisico Umberto Ferrara. Prima qualche palleggio sul campo centrale, che ha ritardato l’ingresso dei due sul terreno di gioco destinato alla preparazione. Scambi effettuati a un buon ritmo e clima disteso tra i protagonisti, con Medvedev anche in vena di simpatici siparietti che hanno strappato il sorriso al nostro. Tanto entusiasmo da parte degli appassionati che come da copione lo hanno “circondato” al termine dell’impegno per strappargli un autografo e un selfie. "È stato un anno positivo, adesso vogliamo finire in bellezza. I tornei indoor sono sempre importanti per me - le parole di Jan -. Darren Cahill è una figura molto importante per me, ci parlerò dopo Torino...".
Chi è l'avversio di Jannik
Con lui questa settimana a Vienna anche diversi compagni azzurri freschi di convocazione, vedi Musetti, Berrettini e Cobolli (da ridere la prova della cotoletta, la famosa W iener Schnitzel)... E proprio in prospettiva Davis, gli austriaci, avversari nei quarti dell’Italia, si stanno “scaldando”, vedi Misolic che ieri ha superato sospinto dal pubblico amico l’argentino Carabelli. Per Jannik la prima viennese è fissata oggi sul centrale non prima delle 17,30. Avversario, il tedesco Daniel Altmaier, n, 51 Atp e da lui sconfitto nel recente Masters 1000 di Shanghai con un doppio 6-3. I precedenti dicono 2-1 per l’azzurro che aveva dovuto alzare bandiera bianca al Roland Garros del 2023 e si era imposto per la prima volta agli US Open 2022. Un tennista completo il tedesco, capace di un tennis dalle più soluzioni che certo Jannik non sottovaluterà.
In campo anche Matteo Berrettini
Alle 13.30 aprirà i giochi sullo stesso campo Matteo Berrettini contro l’australiano Popyrin (2-1 per il romano i precedenti), mentre alle 13 esordirà sul campo 1 Flavio Cobolli contro l’ostico ceco Machac. Buona la prima a Vienna per Lorenzo Musetti, che ha incontrato il lucky loser Hamad Medjedovic, sostituto del suo primo avversario designato, Stefanos Tsitsipas, costretto al ritiro per gli ormai noti problemi alla schiena. Il carrarino, in piena corsa per le Nitto Atp Finals di Torino, ha vinto con merito in due set (6-4 6-3) dopo una partenza ad handicap, break subito ma immediatamente restituito. Ieri concreto e spettacolare, negli ottavi troverà l’argentino Etcheverry. I commenti sul forfait Davis di Jannik sono intanto proseguiti. Ha espresso il suo parere anche il portierone azzurro Dino Zoff, nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora” di Rai Radio 1: "Jannik ci porta già onori, gloria e vittorie come italiano. Sta facendo cose straordinarie nel circuito per cui ci sta che si possa fermare un attimo anche perché l’Italia ha un’ottima squadra in Davis. Penso che la sua decisione verrà capita dai tifosi, visti i risultati che porta agli italiani con le sue vittorie". Ieri, inatnto, è stato operato Rune dopo la rottura del tendine d’Achille in semifinale a Stoccolma: "Sono contento che l’operazione sia andata bene – ha detto dal letto di ospedale -, supererò questo momento e darò tutto quello che ho per tornare forte lavorando sodo in riabilitazione".
