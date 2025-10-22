Sinner c’è e tira dritto: "Vienna al top". E su Cahill: "Molto importante per me, ci parlerò..."

Jannik Sinner è pronto per l’esordio viennese, nell’Atp 500 che può definirsi quasi di casa. È in una sorta di comfort zone nella capitale austriaca, accompagnato dai genitori e dagli amici, con uno dei suoi due coach, Darren Cahill che ha dato il “cambio” a Simone Vagnozzi quasi a voler ribadire che anche chi lo segue ha bisogno di “staccare” per poi ripartire ancora più intensamente. Più volte Sinner ha detto come l’atmosfera di questo torneo sia speciale e rappresenti un plus per esserci. Dopo averlo saltato lo scorso anno eccolo tornare sul duro indoor che tanto ama. Ieri, per la serie “corsi e ricorsi della storia” si è allenato alle 13 con Daniil Medvedev, fresco di titolo in Kazakistan. Proprio contro il russo Jannik ha vinto l’edizione 2023 al termine di una finale dai grandi contenuti tecnici e agonistici. Alcuni fortunati hanno potuto assistere alla sessione di allenamento del numero 2 del mondo, raggiunto in Austria anche dal suo mental coach Riccardo Ceccarelli. Una seduta attentamente seguita anche dal suo osteopata Andrea Cipolla e dal preparatore fisico Umberto Ferrara. Prima qualche palleggio sul campo centrale, che ha ritardato l’ingresso dei due sul terreno di gioco destinato alla preparazione. Scambi effettuati a un buon ritmo e clima disteso tra i protagonisti, con Medvedev anche in vena di simpatici siparietti che hanno strappato il sorriso al nostro. Tanto entusiasmo da parte degli appassionati che come da copione lo hanno “circondato” al termine dell’impegno per strappargli un autografo e un selfie. "È stato un anno positivo, adesso vogliamo finire in bellezza. I tornei indoor sono sempre importanti per me - le parole di Jan -. Darren Cahill è una figura molto importante per me, ci parlerò dopo Torino...".