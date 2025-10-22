Sinner azzurro con il tricolore nel cuore sin da piccolo: ama la nazionale e ama continuare a vincere

Jannik Sinner ama l’azzurro e sul cuore ha un tricolore da quando era il più piccolo di tutti i convocati. Lo dice la sua storia tennistica. Con il ct Filippo Volandri, tornando ai giorni nostri, è il giocatore con più presenze. Dopo i due trionfi di Malaga ha sempre detto: "Abbiamo vinto". La Coppa Davis l’ha onorata, eccome. Anche se è un intralcio nel calendario, perché la stagione dovrebbe finire con le Atp Finals , invece... E poi c’è un parolone che si chiama programmazione. Per continuare a vincere (quando succede, spesso, ultimamente con 2 Slam all’anno, JS è “orgoglio nazionale”, eh) e per salvaguardare il fisico (non è Superman, mai lo sarà, ma ogni stagione capisce qualcosa in più del suo corpo e come trattarlo). Sinner ha sempre deciso in prima persona, prendendosi la responsabilità. Quando ha cambiato allenatore, quando ha cambiato uomini dello staff. Sempre con un unico obiettivo: collocarsi al vertice di uno sport dove è più facile arrivare che rimanere. Ha ambizione, motivazione, senso del lavoro. Non cambia per risultare più o meno simpatico. È un ragazzo cresciuto sui monti, diventato grande presto: alla faccia dei bamboccioni che rimangono in famiglia, lui la famiglia l’ha salutata a 13 anni per andare a Bordighera . Con la missione di diventare il numero 1.

Non ha mai snobbato la maglia azzurra

Detto, fatto. Sembra semplice, invece la storia dei successi è corredata dal dolore fisico e dalla nostalgia di casa, dagli scivoloni (pochi, peraltro) e dal sapersi tirare su immediatamente. Senza scuse, senza alibi. Ha sempre sognato di giocare e vincere in maglia azzurra, mai l’ha snobbata. L’anno passato, in particolare, si è caricato la Nazionale sulle spalle e di energie in corpo ne aveva pochissime. Era spossato, ha resistito per regalare il secondo sorriso agli italiani, agli appassionati, agli accodati dell’ultimo minuto. E poi, quest’anno, oltre al bis di Melbourne, è arrivato Wimbledon: il traguardo dei traguardi era quello, non la Coppa Davis. E non è uno scandalo, davvero. Per l’appunto, si chiama programmazione. Il dispiacere di non vederlo a Bologna è normale, ma finisce lì. Più grande sarà la gioia di ritrovarlo, dopo Torino, nel 2026 magari di nuovo da numero 1, senza processi e squalifiche di cui molti si son scordati. E poi bastano i ricordi del giovane Jannik, azzurro dalla testa ai piedi, da sempre. Lui che abbiamo rischiato di perdere perché, come ha ricordato il presidente federale Angelo Binaghi, una volta, in un raduno, aveva chiamato i genitori per tornare a Sesto: non lo coinvolgevano, perché era timido, parlava con l’accento tedesco. Per fortuna, il tennis è stato più forte di tutto. E il Rosso ha fatto innamorare un intero Paese.