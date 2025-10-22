VIENNA (Austria) - Inizia col piede giusto l'avventura a Vienna per Flavio Cobolli che non sbaglia all'esordio, aggiudicandosi il pass per gli ottavi di finale. Il tennista romano si impone in due set sul ceco Tomas Machac in 7-6, 6-2 dopo un'ora e 39 minuti di gioco. Dopo essersi aggiudicato il tie break nel primo set per 8-6, Flavio è riuscito a dominare nettamente nel secondo portando a casa un prezioso successo. Ora attende la sfida tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier per capire se sarà derby contro il numero 2 al mondo con in palio un posto nei quarti di finale dell'Atp 500 austriaco.