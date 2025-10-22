Sinner: “All’inizio non ho sbagliato nulla”. Poi la non risposta sulla fidanzata…

VIENNA (Austria) - Nessun problema per Jannik Sinner nel suo debutto all'Atp 500 di Vienna. Il tennista italiano ha sconfitto in 2 comodi set il tedesco Altmaier e adesso si prepara al derby contro Flavio Cobolli . Le sue parole subito dopo il successo odierno: "Nel primo funzionava tutto benissimo, non ho praticamente sbagliato nulla. Invece bisogna essere molto cauti perché se il tuo avversario comincia a servir bene puoi diventare pericoloso e brekkarlo. Lui ha provato a fare qualcosa di più. L'inizio è stato molto positivo, non solo dal punto di vista tennistico ma anche da come mi sentivo. Vedremo cosa succederà al prossimo turno".

Sinner e la famiglia

L'intervistatore cerca di mettere alle corde Jannik chiedendogli se c'era qualche membro della sua famiglia vista la presenza, oltre di papà Hanspeter, della fidanzata Laila Hasanovic (prima apparizione) e Jannik ha risposto così: "La mia mamma è nervosa quando guarda le partite, non so se fosse qua in tribuna o no. Mio papà era nel box, mio fratello non è qui ma va bene, forse verrà a Torino. Siamo una famiglia normale, quando si gioca è molto diverso. Mio papà guarda le partite da casa, so quanti sacrifici abbiano fatto e continuano a fare. Il percorso deve essere bello e divertente, è bello avere quelli che ami al tuo fianco".