Alcaraz e Sinner, sfida lanciata: "Posso batterli, ne sono convinto"

Doveva essere l'occasione per avvicinarsi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , invece per Alexander Zverev la stagione 2025 è stata molto complessa. Eppure era iniziata con la finale agli Australian Open, persa contro un Sinner pressoché imbattibile , ma da lì in poi è arrivata una delusione dopo l'altra, con l'unico acuto del successo all'Atp 500 di Monaco. Sullo sfondo però ci sono numerosi problemi fisici: "Quest'anno è stato difficile, all'inizio sono partito bene, ma poi ho avuto problemi al gomito, da lì non sono riuscito ad allenarmi bene, ho avuto molte difficoltà a servire e le mie statistiche al servizio sono crollate. Poi è iniziato il mal di schiena, che mi accompagna da diversi mesi, quindi è molto difficile trovare il ritmo. Non appena sentivo di stare giocando un buon tennis, come a Toronto e Cincinnati, è arrivato un nuovo problema alla schiena a New York. Questo sarebbe il riassunto del mio anno, una stagione terribile dal punto di vista fisico", ha dichiarato alla Bild.

Ottimismo per i prossimi impegni

Zverev le sta provando tutte per superare definitivamente il problema alla schiena: "Le iniezioni stanno funzionando, ho già fatto la seconda. Avevo molti problemi, dopo il Masters di Shanghai sono volato ad Amburgo solo per un giorno per fare la seconda iniezione. Tuttavia, quando le cose migliorano in un'area, improvvisamente peggiorano in un'altra. Confido che tutto andrà bene, che tornerò in forma e giocherò bene a tennis. Mi sono allenato bene in Arabia Saudita questa settimana, ora ci sono alcuni tornei che mi piacciono molto, su campo coperto, come Vienna e Parigi, dove ho vinto l'anno scorso. Credo che lì potrò tornare a giocare bene a tennis".

Possibili incroci a Vienna

Questa settimana il numero 3 del mondo è impegnato nel 500 di Vienna, dove ha vinto a fatica contro l'inglese Jacob Fearnley all'esordio con il punteggio di 6-4 1-6 7-6. Oggi, non prima delle 17, affronterà agli ottavi di finale Matteo Arnaldi. Zverev ha vinto entrambi i precedenti di quest'anno, al 500 di Acapulco (6-7 6-3 6-4) e al Masters 1000 di Toronto (6-7 6-3 6-2). In caso di successo se la vedrà con l'olandese Tallon Griekspoor. Zverev, seconda testa di serie del torneo, si trova nella parte bassa del tabellone, assieme ad altri nomi di spicco come Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti. La parte alta invece è guidata dalla testa di serie n.1 Jannik Sinner.