Sinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l’Atp 500 di Vienna in tempo reale

VIENNA (AUSTRIA) - Portatosi a casa il ricco montepremi messo in palio nel Six King Slam tenutosi a Riad, Jannik Sinner non ha perso tempo ed è subito volato in Austria per l’ Atp 500 di Vienna . Liquidata la pratica Altmaier al debutto con un netto 6-0 6-2, l’altoatesino si è aggiudicato anche il derby contro Flavio Cobolli chiudendo dopo un’ora e 48 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 7-6. Ai quarti se la vedrà ora contro Bublik , 28enne russo con passaporto kazako che nei primi due incontri ha eliminato il cileno Tabilo con un doppio 6-4 e l’argentino Cerundolo (6-4 6-2). Raggiunta la posizione numero 16 del ranking , con il suo gioco potente e ricco di inventiva può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Sinner, però, ha un obiettivo chiaro: chiudere la stagione al primo posto in classifica. Nella Race, però, i punti di distacco dal numero uno, Carlos Alcaraz, sono 2500. Per poter superare lo spagnolo l’azzurro dovrebbe vincere Vienna, il 1000 di Parigi e le Atp Finals guadagnando così 3000 punti.

Dove vedere Sinner-Bublik in tv e in streaming

Il match tra Sinner e Bublik, valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna, è il terzo in programma sul Campo Centrale. Si parte alle 13.30 con Berrettini-De Minaur, si prosegue con Zverev-Griekspoor e poi toccherà all’italiano e al kazako che, dunque, non inizieranno prima delle 17.30. Dopo di loro toccherà all’altro italiano Musetti che giocherà contro il francese Moutet. La sfida tra Sinner e Bublik sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Bublik

Sono sette i precedenti tra Sinner e Bublik, con il 24enne di San Candido che è avanti nel parziale per 5-2. Dopo aver vinto a Dubai e Miami nel 2021, l’azzurro si è imposto anche a ’s-Hertogenbosch nel 2023 mentre in questa stagione ha avuto la meglio ai quarti del Roland Garros e agli US Open. Le uniche affermazioni del kazako, invece, sono arrivate entrambe ad Halle, nel 2023 e pochi mesi fa.

