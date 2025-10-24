Berrettini eliminato da De Minaur: niente semifinale, fuori in due set ai quarti dell'Atp di Vienna  

VIENNA (Austria) - Dopo la maratona di oltre e ore vinta contro Norrie Matteo Berrettini si è arreso ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna dicendo addio ad un ipotetico derby in semifinale. Il tennista romano è stato sconfitto da Alex De Minaur (numero 7 al mondo) con il punteggio di 6-1, 7-6(4) in un'ora e 43 minuti. Australiano che torna così a battere Matteo dopo 3 anni (3-2 il record in favore dell'azzurro che aveva vinto gli ultimi due incontri).

Partita che inizia subito in salita per Matteo che non riesce a convertire la palla break al primo game a differenza dell'australiano che, scampato il pericolo, piazza un micidiale parziale di 13 punti a 5 per portarsi 4-0 e poi chiudere 6-1 in 30 minuti un set dominato da De Minaur. L'azzurro però non si arrende nel 2° set perché per due volte recupera il break di svantaggio (annullando anche un match-point al 9° gioco) per portare la frazione al tie-break! L'australiano si ricompone dopo un momento di confusione e si prende il tie-break per 7-4 aiutato da un Berrettini scarico e falloso.

De Minaur adesso attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner ed Aleksandr Bublik con lo spauracchio di dover affrontare per la 12ª volta l'azzurro che conduce per 11-0 gli scontri diretti.