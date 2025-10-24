Sinner, il segreto è nel coraggio: "Non mi sento ancora sicuro. Però..."

"È stata una partita difficile. Giocare i quarti di finale in un 500 contro Bublik è sempre molto complicato. Sono molto felice. Ho cercato di tirare il maggior di palle dall'altra parte del campo e mi sono creato le mie occasioni. Mi è sembrato che stesse servendo molto bene. Ho avuto qualche occasione all’inizio del primo set, ma non sono riuscito a sfruttarle tutte. Ho cercato di restare lì mentalmente. Sono molto contento e felice di essere di nuovo in semifinale". Così Jannik Sinner commenta il successo su Aleksandr Bublik valido per i quarti di finale del 500 Vienna. Al Wiener Stadthalle, il numero 2 al mondo - già reduce dal successo nel derby con Flavio Cobolli e prima ancora su Daniel Altmaier - si è imposto con un doppio 6-4 raggiungendo così Alex de Minaur - uscito vincitore dal match con Matteo Berrettini - al penultimo atto del torneo in programma sabato 25. I due si ritrovano per la 12ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che non ha mai visto vincitore l'australiano numero 7 Atp.