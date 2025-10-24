Sinner, il segreto è nel coraggio: "Non mi sento ancora sicuro. Però..."

"È stata una partita difficile. Giocare i quarti di finale in un 500 contro Bublik è sempre molto complicato. Sono molto felice. Ho cercato di tirare il maggior di palle dall'altra parte del campo e mi sono creato le mie occasioni. Mi è sembrato che stesse servendo molto bene. Ho avuto qualche occasione all’inizio del primo set, ma non sono riuscito a sfruttarle tutte. Ho cercato di restare lì mentalmente. Sono molto contento e felice di essere di nuovo in semifinale". Così Jannik Sinner commenta il successo su Aleksandr Bublik valido per i quarti di finale del 500 Vienna. Al Wiener Stadthalle, il numero 2 al mondo - già reduce dal successo nel derby con Flavio Cobolli e prima ancora su Daniel Altmaier - si è imposto con un doppio 6-4 raggiungendo così Alex de Minaur - uscito vincitore dal match con Matteo Berrettini - al penultimo atto del torneo in programma sabato 25. I due si ritrovano per la 12ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che non ha mai visto vincitore l'australiano numero 7 Atp.
Sinner: "Ho sempre continuato a spingere"
Queste le parole del 4 volte campione Slam: "Lui è un giocatore molto pericoloso. Ho cercato di restare il più solido possibile. Solo 5 punti persi sul servizio? Mi sono allenato molto, abbiamo cercato di cambiare qualcosa al momento del caricamento, anche con i colpi mi sono sentito a mio agio. So di avere avuto una grande percentuale, posso essere contento. Ho sempre continuato a spingere. La prossima partita sarà ancora più difficile. Alex sta giocando un ottimo tennis. A Pechino è stata molto combattuta. Sarà una partita molto dura e fisica. Vedremo come andrà", ha aggiunto il campione azzurro, atteso alle Finals di Torino - in programma dal 9 al 16 dicembre alla Inalpi Arena - dove punterà a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione.