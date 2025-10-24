Sinner-De Minaur: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Atp 500 di Vienna in tempo reale

Jannik Sinner torna in campo a Vienna per contendere ad Alex de Minaur l'accesso alla finale del 500 austriaco. Il numero 2 al mondo si presenta all'appuntamento reduce dal successo su Aleksandr Bublik , sconfitto con un doppio 6-4. Un successo preceduto dalla vittoria nel derby con Flavio Cobolli e prima ancora dall'esordio vincente contro Daniel Altmaier . L'australiano ha invece eliminato i due padroni di casa Jurij Rodionov e Filip Misolic prima di superare l'altro azzurro in gara Matteo Berrettini per 6-1, 7-6.

Sinner-De Minaur: i precedenti

Sinner e De Minaur si affrontano per la 12ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti è impietoso nei riguardi del numero 6 Atp, che non è mai riuscito a sconfiggere il campione azzurro. Questi tutti i successi del 4 volte campione Slam:

Pechino 2025, semifinale, Sinner b. De Minaur 6-3, 4-6, 6-2.

Australian Open 2025, quarti di finale, Sinner b. De Minaur 6-3, 6-2, 6-1.

Coppa Davis 2024, semifinale, Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4.

Finals 2024, round robin, Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4.

Rotterdam 2024, finale, Sinner b. De Minaur 7-5, 6-4.

Coppa Davis 2023, finale, Sinner b. De Minaur 6-3, 6-0.

Canada Open 2023, finale, Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1.

Madrid 2022, trentaduesimi di finale, Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1.

Australian Open 2022, ottavi di finale, Sinner b. De Minaur 7-6(3), 6-3, 6-4.

Sofia 2020, quarti di finale, Sinner b. De Minaur 6-7(3), 6-4, 6-1.

Next Gen Atp Finals 2019, finale, Sinner b. De Minaur 4-2, 4-1, 4-2.

Sinner-De Minaur: diretta e dove vederla

L'incontro fra Sinner e De Minaur è in programma sabato 25 ottobre sul centrale del Wiener Stadthalle. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming sulla piattaforma Now Tv.

