Musetti non si ferma più. Batte Moutet in 2 set e vola in semifinale a Vienna: chi sfida ora

Lorenzo Musetti avanza a Vienna. L'azzurro supera il francese numero 31 Atp Corentin Moutet all'incontro valido per i quarti di finale del 500 austriaco, risolvendo la sfida con un ace ai vantaggi che riscatta i due match point sprecati e che vale il 6-3, 6-4. Uno score che consente inoltre al numero 8 al mondo - in piena corsa per le Finals di Torino - di raggiungere Alexander Zverev, che a Vienna ha già affrontato e sconfitto in rimonta nel 2024: il numero 3 Atp è avanzato in semifinale grazie al ritiro di Tallon Griekspoor. Dall'altra parte del tabellone, a contendersi l'ultimo atto in programma domenica 26 ottobre saranno Jannik Sinner e Alex de Minaur.