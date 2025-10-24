Musetti non si ferma più. Batte Moutet in 2 set e vola in semifinale a Vienna: chi sfida ora

Lorenzo Musetti avanza a Vienna. L'azzurro supera il francese numero 31 Atp Corentin Moutet all'incontro valido per i quarti di finale del 500 austriaco, risolvendo la sfida con un ace ai vantaggi che riscatta i due match point sprecati e che vale il 6-3, 6-4. Uno score che consente inoltre al numero 8 al mondo - in piena corsa per le Finals di Torino - di raggiungere Alexander Zverev, che a Vienna ha già affrontato e sconfitto in rimonta nel 2024: il numero 3 Atp è avanzato in semifinale grazie al ritiro di Tallon Griekspoor. Dall'altra parte del tabellone, a contendersi l'ultimo atto in programma domenica 26 ottobre saranno Jannik Sinner e Alex de Minaur.
Musetti-Zverev: i precedenti
Musetti e Zverev si affronteranno per la quinta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta 3 successi per l'azzurro, che dopo avere perso il primo confronto nel 2022 a Madrid, si è aggiudicato i quarti di finale di Parigi-Bercy (7-5, 7-5) e Vienna (2-6, 7-6, 6-4) nel 2024 e Roma nel 2025 (7-6, 6-4).