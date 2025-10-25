Ineguagliabile Sinner: tutti provano a imitarlo ma Jannik è unico. E la frase sul servizio dice tutto

Non è ancora una storia di falsari, alle prese con una copia d’autore dell’opera d’arte originale. Però, un po’ sì… E non è nemmeno una riproduzione mitotica, dato che la clonazione implicherebbe la presenza di cellule viventi, e non sarebbe così facile ottenerle dal diretto interessato. Eppure in qualcosa le somiglia. Ingegneria genetica a base tennistica? Definizione da prendere in considerazione. Implicherebbe però le stesse problematiche della clonazione e Jannik , che di suo è già passato dallo stato di carota a quello di volpe, non credo abbia l’intenzione di far da pecora Dolly (beh, da cavia…) a un esercito di simil-Sinner . Il fatto è che il tennis sta alacremente, e anche un po’ disperatamente cercando un antidoto a Sinner, e sembra di capire che molti di coloro che sono costretti a porsi il problema, siano convinti che l’unica possibilità venga dal somigliargli il più possibile, di giocare come lui, meglio ancora di essere uguale all’originale. Che è come dire «partiamo dalla possibilità più remota a nostra disposizione». È probabile che nella considerazione generale si faccia riferimento a Sinner come prodotto di laboratorio, e dunque riproducibile, mentre per copiare Alcaraz occorre venire a patti con Madre Natura.

Alla disperata ricerca dell’antidoto anti Sinner

È un errore anche questo, perché il tennis di Sinner nasce da fattori personali e imprescindibili. Dallo studio continuo dei gesti tecnici e delle soluzioni a disposizione, dal mettersi sempre in discussione, dalla formidabile voglia di migliorarsi che fa da filo conduttore al suo impegno. Vienna ha offerto però esempi interessanti delle formule tennistiche che sta assumendo la disperata ricerca dell’antidoto anti JS. La prima è che tutti, contro Sinner, giocano a una velocità più alta di quanto facciano negli altri match. A costo di finire fuori giri, cosa che si è vista chiaramente con Altmaier in secondo turno e ieri con Bublik, nei quarti. Tirano botte da orbi, il più delle volte fuori dalle righe. Più composto e a proprio agio è apparso Cobolli, che ha dato vita a scambi anche lunghi nel suo derby perso in due set. E infatti è quello che ha creato a Sinner i maggiori problemi. Nemmeno il romano, per la verità, si è sottratto all’idea di tentare la strada di un tennis esasperato per velocità di esecuzione e virulenza degli impatti. Merita però fin qui la palma del migliore avversario, e non è poco. Anche Bublik ha resistito meglio di altre volte, facendosi apprezzare più che nel match degli ottavi agli Us Open, nel quale Sinner lo prese a pallate per tre set, chiudendo con un triplice 6-1.