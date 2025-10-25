Sinner, la paura più grande di De Minaur: “Mi aspettavo che avrebbe cambiato qualcosa”

VIENNA (Austria) - Jannik Sinner si qualifica per la seconda volta alla finale del torneo Atp 500 di Vienna dopo il successo in due set contro Alex De Minaur . Le sue parole nell'intervista post-partita: "Sono sceso in campo cercando di giocare bene, cercando di servire bene. Il primo set è stato molto fisico, sono contento di aver vinto in due set oggi. Mi aspettavo che lui avrebbe cambiato un paio di cose, però non voglio dirlo (ride, ndr). Lui sa che cosa fare, come mettermi sotto pressione. Quando non servi molto bene bisogna giocare ogni palla, ogni punto. Può diventare una partita fisica, cerchi di cambiare con lo slice. Ho cercato di aprire il campo, tante piccole cose, tanti piccoli cambiamenti. Però sono soddisfatto di come ho gestito. Sono stato avanti un break, mi hai recuperato nel secondo set. Mentalmente sono contento della performance, contento di essere in finale".

Verso la finale

Testa di serie numero 1, 0 set persi, come sta gestendo la pressione: "Un po' ho speso, anche per le aspettative che ho per il mio team. Cerco di giocare il meglio che posso. Sono arrivato piuttosto in ritardo, ho cercato di affrontare ogni giorno il meglio. Sono contento di essere arrivato in finale. Non è stato facile, spero di recuperare al meglio e di essere pronto per domani. Domani sarà una partita molto difficile, ma sono qui e sono contento. Speriamo tutti di una bella finale".