Il genio di Sinner e la conferma che due cose sono infinite

Nel tempo in cui molti si sentono in diritto di giudicare tutto, senza se, senza ma e, spesso, senza cognizione di causa, si può dare una lezione di stile in venti parole? Si può, se ti chiami Sinner e, come dice Reinhold Messner, "essendo un genio, come tale lui può fare quello che vuole". Alla centesima domanda sulla decisione di non partecipare alla fase finale della Coppa Davis, Jannik a Vienna ha tagliato corto : "Accetto tutte le critiche, ma ho già detto tutto su questo tema e non ho null'altro da aggiungere". La verità è che tanto più raglia la compagnia di giro del cialtronismo assortito, quanto più si moltiplica l'ammirazione per la Volpe Rossa. Sia per la sua grandezza tennistica, in questi giorni plasticamente riaffermata alla Wiener Stadthalle, sia per la resilienza congenita a qualunque ostacolo gli si pari davanti, agonistico e non (vogliamo parlare della Wada e dei tre mesi di ingiusta, assurda sospensione di cui un innocente conclamato è stato bersaglio? Meglio di no, altrimenti il travaso di bile ritorna).

Ci vuole un fisico speciale

È proprio vero: quando si parla dell'interessato non si può che concordare con Luca Carboni: "Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei'. Con evidente detrimento della categoria, il fatto è che siamo passati da una narrazione di qualità, basata sul racconto dei protagonisti e delle loro imprese, possibilmente appassionato e appassionante, alle improbe fatiche degli acchiappaclic senza arte né parte, sovente convinti che l'anacoluto sia un compatriota di Tsitsipas. Aggiungete l'invidia di chi, non avendo né coraggio né forza né successo, disprezza chi tutto questo ha

Due cose sono infinite...

Qui, persino pleonastico risulta ripetere la sequela di stordite scemenze elevate al cubo, lette o ascoltate in calce alla programmazione degli impegni che l'Icona Planetaria dello sport italiano intende onorare nella parte finale della stagione. Non si può sempre fare pubblicità a quelli che Alcaraz ribattezzano Alvarez; ad altri che manco potrebbero fare i raccattapalle di Jannik né portargli un asciugamano fra un cambio di campo e l'altro o, ad altri ancora, tennisti per mancanza di prove. Semmai, abbiamo la conferma di quanto abbia ragione Einstein: "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo all'universo ho ancora dei dubbi".

L'universo di Jannik

L'universo di Sinner è costellato di certezze: in se stesso, nell'amore di chi lo circonda e nella bravura del suo staff, nella determinazione alla base dell'irresistibile ascesa che in Italia ha scatenato uno straordinario spirito collettivo di emulazione. È all'origine del boom del tennis e della sua promozione a tappeto nelle scuole, nei circoli, nei tesseramenti alla Fitp; nella popolarità della disciplina mai raggiunta prima; nella forsennata caccia al biglietto: parte dagli Internazionali di Roma e arriva fino alle Atp Finals torinesi, segnale incontrovertibile dell'Effetto Sinner. Si riverbera anche sugli avversari, spingendoli a superarsi ogni volta che affrontano il ragazzo di Sesto. Ha commentato lo splendido Cobolli viennese: "Scendere in campo con Jannik è stato un privilegio. Lui è un extraterrestre. Io credo di averlo tenuto un po' sulle spine, anche se per poco. Oggi ho capito di essere forte. Me la sono goduta". Ecco: me la sono goduta ad affrontare l'Extraterrestre perché mi ha fatto capire di essere forte: capito quali sensazioni possa sortire un confronto con l'Extraterrestre, onorato a testa alta? Non c'è bisogno di aggiungere altro. Tutto il resto è Alvarez.