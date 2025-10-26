Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open

Niente finale tutta italiana al torneo Atp 500 di Vienna, con la conferma però che Jannik Sinner è in forma ottima. Il n.2 del tennis mondiale batte ancora una volta Alex De Minaur e giocherà per la conquista del torneo. Non ce l'ha fatta, invece, Lorenzo Musetti che nell'altra semifinale si è dovuto arrendere ad Alexander Zverev. Musetti, uscito sconfitto dopo tre vittorie consecutive contro Zverev, riceve una sorta di "investitura" da Sinner in chiave Coppa Davis (che il campione altoatesino ha deciso di non giocare scatenando nuove polemiche): "Lorenzo farà sicuramente un buon lavoro" dice il numero 2 al mondo. E aggiunge: "quando ho giocato io, non ero solo - sottolinea - È tutta la squadra che si unisce, una grande squadra". Zverev ha poi aggiunto: "Sono contento di essere in finale contro Jannik. Ricordo ancora l'Australia, là la sconfitta è stata colpa mia. Sarà una grande sfida. Lui è uno dei due migliori giocatori del circuito, quindi vedremo quale sarà il mio livello". Lo afferma Alexander Zverev al termine della semifinale vinta contro Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Vienna. "Lorenzo è stato il mio avversario più difficile, un campione fantastico: sa giocare un tennis bello con molta varietà e colpi diversi. Sono contento di aver chiuso alla fine e di aver chiuso in due set", conclude Zverev.