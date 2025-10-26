Numeri da Fab Four, conti da regolare: Sinner-Zverev a Vienna, la 31ª finale di Jannik in carriera

Sinner da record

Trentunesima finale… Finora, 21 trofei e 9 sconfitte. L’ottava finale dell’anno su dieci tornei giocati. Numeri da Fab Four. Non gli unici… Sinner è a venti successi consecutivi nei tornei sul cemento indoor. Al chiuso non perde dalla finale delle Finals torinesi del 2023, quando Djokovic lo superò per l’ultima volta. Anche la classifica li rivede vicini, nella Race Alcaraz è avanti 2.210 punti, la vittoria di Sinner a Vienna li ridurrebbe a 2.050, e ci sono in gioco ancora i 1000 punti di Parigi e i 1500 delle Finals. I numeri non si discutono, ma qualche domanda sulle condizioni di Sinner è il caso di farsela. L’impressione è che sia meno in forma (poco meno) che a Riad. Nessun allarme, le ragioni possono essere molteplici. È possibile che la pressione si faccia sentire, che la settimana viennese in compagnia della famiglia lo abbia un po’ intenerito. Contro De Minaur gli errori sono venuti nei momenti in cui il match sembrava sotto il suo totale controllo, ma come l’australiano si è avvicinato e i game si sono fatti più serrati, anche gli errori e le distrazioni sono diminuiti. Sinner qualcosa ammette: "Non ho giocato benissimo i turni di servizio, potevo fare di più e meglio. Ma anche De Minaur non ha servito bene. Ci conosciamo alla perfezione, lui ha cambiato qualcosa nel suo gioco, rispetto agli ultimi match che abbiamo disputato. Non vi dirò che cosa, sono particolari che tengo per me, ma certo ha usato molto lo slice, non solo per rallentare il gioco, e questo un po’ mi ha sorpreso".