Numeri da Fab Four, conti da regolare: Sinner-Zverev a Vienna, la 31ª finale di Jannik in carriera

Non vorrei essere nei panni del signor Adolfo Gutierrez Ferrol, coach da tre anni del povero De Minaur. Che cosa t’inventi dopo una partita così? Che cosa gli dici, e come lo sostieni uno che ogni volta che incrocia Sinner sente la propria autostima crollare ai minimi storici? Conviene la carta della sincerità, costi quel che costi? "Dai, non prendertela, hai giocato bene. Tanto non saresti mai riuscito a vincere!". Oppure il disincanto dell’ironia spiritosa? "Ne hai perse dodici di seguito, tranquillo, alla prossima ti danno la tredicesima". Fosse stato un tipo alla Gerulaitis, l’australiano avrebbe tirato fuori una delle sue famose battute. "Deve ancora nascere chi sia in grado di battere Gerulaitis diciassette volte di seguito", disse Vitas in un’intervista del 1980, una stagione in cui l’orso svedese gli aveva recapitato altri quattro ceffoni. Ma Borg non s’intenerì, e a Wimbledon 1981 chiuse la serie con il diciassettesimo trionfo.
Sinner liquida De Minaur
La verità è che non esiste una sola buona ragione per la quale De Minaur – che per rendere più sulfurea la propria immagine si fa chiamare Demon - possa battere Sinner. È migliorato tanto, ha cercato di crescere sulle indicazioni di Lleyton Hewitt che gli ha consigliato di “giocare alla Sinner”, e forse si è anche avvicinato al Moloch altoatesino, che da sempre gli riduce in briciole gli entusiasmi. Ha perfino aumentato la cilindrata delle gambette, e mette in campo sempre una bella dose di umiltà – parola questa che di solito, nel tennis, è annunciatrice di sconfitte –, insomma fa tutto quello che deve fare, ma finisce sempre per le terre, “ammirevolmente kappaò”. Nel confronto di ieri ha dato filo da torcere a Sinner sul 4-1 del primo set, negandogli il 5-1 con un break affannato, e avvicinandolo sul 4-2, ma Sinner ha ripreso a estrarre pallettoni di dritto e rovescio dalla sua miniera di colpi e ha chiuso 6-3. Lo stesso, più o meno, è accaduto nella seconda frazione, con Sinner avanti di un break nel quinto game (3-2) e De Minaur pronto a rintuzzarlo in quello successivo (3-3), ma Sinner è rientrato subito in partita, s’è preso il break del 4-3 e ha chiuso 6-4.
Sinner da record
Trentunesima finale… Finora, 21 trofei e 9 sconfitte. L’ottava finale dell’anno su dieci tornei giocati. Numeri da Fab Four. Non gli unici… Sinner è a venti successi consecutivi nei tornei sul cemento indoor. Al chiuso non perde dalla finale delle Finals torinesi del 2023, quando Djokovic lo superò per l’ultima volta. Anche la classifica li rivede vicini, nella Race Alcaraz è avanti 2.210 punti, la vittoria di Sinner a Vienna li ridurrebbe a 2.050, e ci sono in gioco ancora i 1000 punti di Parigi e i 1500 delle Finals. I numeri non si discutono, ma qualche domanda sulle condizioni di Sinner è il caso di farsela. L’impressione è che sia meno in forma (poco meno) che a Riad. Nessun allarme, le ragioni possono essere molteplici. È possibile che la pressione si faccia sentire, che la settimana viennese in compagnia della famiglia lo abbia un po’ intenerito. Contro De Minaur gli errori sono venuti nei momenti in cui il match sembrava sotto il suo totale controllo, ma come l’australiano si è avvicinato e i game si sono fatti più serrati, anche gli errori e le distrazioni sono diminuiti. Sinner qualcosa ammette: "Non ho giocato benissimo i turni di servizio, potevo fare di più e meglio. Ma anche De Minaur non ha servito bene. Ci conosciamo alla perfezione, lui ha cambiato qualcosa nel suo gioco, rispetto agli ultimi match che abbiamo disputato. Non vi dirò che cosa, sono particolari che tengo per me, ma certo ha usato molto lo slice, non solo per rallentare il gioco, e questo un po’ mi ha sorpreso".
Sinner sfida Zverev in finale a Vienna
Finale contro Zverev, che sta aspettando l’occasione di tornare a misurarsi con Sinner dagli Australian Open di gennaio. Sascha conduce 4-3 nei testa a testa, ma le ultime due sfide sono state di Sinner, l’anno scorso a Cincinnati e quest’anno a Melbourne. "Certo, sarebbe stato bello per tutti noi chiudere il torneo con una sfida tra italiani… Zverev è un grande, ci conosciamo bene, sarà un match difficile. Sto cercando di giocare un buon tennis, questa finale mi rende felice. La stagione è stata particolare, ma anche straordinaria. Ho saltato 3 mesi e giocato appena 10 tornei, ma ho disputato molti incontri, ed è quello che mi serviva. La voglia è di chiudere al meglio quest’anno". L’ultima battuta è per Darren Cahill. "Lo vorrei sempre con me, è una persona che mi ha dato moltissimo. Ma non abbiamo ancora parlato. I coach dovranno essere comunque due, Vagnozzi ha bisogno di prendersi qualche pausa".
